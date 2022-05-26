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快篩陽即確診首日！避免親自前往　醫：2方法取代衝診所

▲中央流行疫情指揮中心宣布，自今（26）日起，全民使用家用快篩呈現陽性，經由醫事人員確認，就可研判為確定病例。（圖／讀者提供）
▲中央流行疫情指揮中心宣布，自今（26）日起，全民使用家用快篩呈現陽性，經由醫事人員確認，就可研判為確定病例。（圖／讀者提供）

記者許若茵／台北報導

2022-05-26 20:11:24

中央流行疫情指揮中心宣布，自今（26）日起，全民使用家用快篩呈現陽性，經由醫事人員確認，就可研判為確定病例。對此，開業診所院長洪佑承提醒，快篩陽性民眾應視同確診者，避免親赴診所，可請家人協助進行視訊診療，或是請未確診家人持密封包裝好的快篩陽性卡匣至診所，再透過家人聯繫協助醫師進行判定。

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指揮中心昨（25）日修訂新冠肺炎病例定義，民眾使用家用快篩檢測結果陽性，不分年齡與族群，經醫事人員確認，或是由醫事人員執行家用快篩呈陽性者，就可研判為確診。

今為新制上路首日，醫療應變組副組長羅一鈞強調，民眾若是透過視訊診療，應先將陽性卡匣寫上姓名、檢測日期，並與健保卡放在一起拍照，並於醫師視訊時出示卡匣，若民眾需至診所請醫師確認時，應先以夾鏈袋或塑膠袋密封包好再攜帶至診所提供給醫師評估，且應遵循院所規劃動線與流程，報到時更要主動告知快篩陽性結果。

對此，洪佑承說明，以前確診需要透過PCR，但為保存醫療量能，開放基層診所可認定快篩陽即為確診，讓民眾不用湧入社區篩檢站，可透過快篩呈現陽性，就近尋求診所，透過視訊門診，經醫師評估就能認定確診，舒緩PCR量能。

不過洪佑承認為，民眾若是快篩陽，應比照確診者進行居家隔離，不應該再外出到診所或四處走，他建議，若能透過視訊診療者，就應盡量回家透過視訊診療評估，若是有數位落差的老人無法視訊，可以由未確診的家屬，持包裝好的快篩陽檢體，避免造成醫療院所污染、感染，並由家人協助通話視訊，讓醫師確認接觸史、症狀後，就能確診通報，若醫師真的無法判定真偽，也會請民眾再至社區篩檢站進行PCR。

至於若是民眾真的必須親赴診所，洪佑承分享，診所會先請病人待在診所外等候，並包裹好陽性檢體，依照醫院指示進行評估。

政府力推讓民眾透過「健康益友」App視訊看診，但洪佑承也提到，現行視訊診療時段都很滿，每次視訊診療也相當耗時，有時一位病人就需要10至20分鐘，健康益友APP並不好用，許多診所都會自己推行用社交軟體Line看診，雖然有人認為Line不好用，但大家都習慣用，用起來效果也還可以。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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