快篩陽即確診首日！避免親自前往　醫：2方法取代衝診所

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今為新制上路首日，醫療應變組副組長羅一鈞強調，民眾若是透過視訊診療，應先將陽性卡匣寫上姓名、檢測日期，並與健保卡放在一起拍照，並於醫師視訊時出示卡匣，若民眾需至診所請醫師確認時，應先以夾鏈袋或塑膠袋密封包好再攜帶至診所提供給醫師評估，且應遵循院所規劃動線與流程，報到時更要主動告知快篩陽性結果。
對此，洪佑承說明，以前確診需要透過PCR，但為保存醫療量能，開放基層診所可認定快篩陽即為確診，讓民眾不用湧入社區篩檢站，可透過快篩呈現陽性，就近尋求診所，透過視訊門診，經醫師評估就能認定確診，舒緩PCR量能。
不過洪佑承認為，民眾若是快篩陽，應比照確診者進行居家隔離，不應該再外出到診所或四處走，他建議，若能透過視訊診療者，就應盡量回家透過視訊診療評估，若是有數位落差的老人無法視訊，可以由未確診的家屬，持包裝好的快篩陽檢體，避免造成醫療院所污染、感染，並由家人協助通話視訊，讓醫師確認接觸史、症狀後，就能確診通報，若醫師真的無法判定真偽，也會請民眾再至社區篩檢站進行PCR。
至於若是民眾真的必須親赴診所，洪佑承分享，診所會先請病人待在診所外等候，並包裹好陽性檢體，依照醫院指示進行評估。
政府力推讓民眾透過「健康益友」App視訊看診，但洪佑承也提到，現行視訊診療時段都很滿，每次視訊診療也相當耗時，有時一位病人就需要10至20分鐘，健康益友APP並不好用，許多診所都會自己推行用社交軟體Line看診，雖然有人認為Line不好用，但大家都習慣用，用起來效果也還可以。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。