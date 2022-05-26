黃曉明離婚愛上「翻版Baby」！6大浮誇寵妻術現形

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1.婚前高調放閃，送上豪華房車、藍寶堅尼跑車
黃曉明和Baby交往期間，心疼女友拍戲辛苦，豪擲上千萬台幣購入有「移動豪宅」之稱的GMC豪華房車送她。而Baby在25歲生日時，他送她一輛藍寶堅尼跑車當生日禮物，還將自己裝進藍寶堅尼「人肉快遞」送給女友，浪漫指數破表。不料，事後港媒卻踢爆該車已是第三手，黃曉明以6折價購入。
2.設計鑲有277顆鑽石的對戒，取諧音「愛妻妻」
黃曉明與Baby於2015年10月8日在上海舉辦世紀婚禮，婚禮前180天，黃曉明就親自著手準備婚戒的樣式，經過多次修改，最後設計出一款對戒，鑲嵌著277顆鑽石，取諧音「愛妻妻」。
3.土豪式的世紀婚禮，滿足女性對婚禮的幻想
黃曉明與Baby的世紀婚禮，主場音樂是「小賈」賈斯汀（Justin Bieber）的《Baby》，黃曉明還投妻所好，扮G-Dragon跳唱《Fantastic baby》，並宣布成立「關愛寶貝」基金，資助527位小朋友，數字的發音為「我愛妻」。
4.掃光2萬多支冰棒，只因Baby想吃。
賈乃亮在節目《看你往哪跑》中爆料，指出黃曉明給Baby買下了整條街的雪糕。Baby在橫店拍戲，因為想吃Häagen-Dazs的冰棒。於是黃曉明就在橫店一條街，掃光所有該品牌的冰棒，多達2萬多個，還租下一個冰櫃擺放，足夠Baby吃幾個月。
5.黃曉明辦公室竟擺夫妻倆銅像
有網友在微博曝光黃曉明辦公室一角的照片，沒想到意外發現夫妻倆的銅像，該銅像是依照夫妻倆婚紗照等比例縮放製作，只見戴著王冠的Baby和穿著西裝的黃曉明，都顯得十分逼真，讓網友羨慕直呼：「寵妻狂魔黃教主！」
6.寵妻金句，句句肉麻
黃曉明曾說過：「我希望我的女人是被我寵愛的，像公主一樣的那種。我有點大男人主義，對女人的好就是比較霸道的那種好。比如說我真的喜歡你，會傾我所有的能力去讓你高興。」
而他的寵妻金句，也句句是肉麻情話，如「她是我最想要保護的人，我願意當她的擋箭牌、當她的垃圾桶、當她的暖手寶」、「我的錢就是她的錢」、「只想把全世界最好的捧在你面前，你喜歡的就是我喜歡的」、「你老說把我寵壞了怎麼辦，那就寵壞了好了」等。