黃曉明離婚愛上「翻版Baby」！6大浮誇寵妻術現形

黃曉明與Angelababy（楊穎）於2015年結婚，育有一子「小海綿」，但婚後有關兩人的離婚傳聞從沒斷過，Baby去年在微博上澄清自己非小三，但昔日口中的「海綿大哥」變成了「黃先生」，將彼此關係冷凍到極點，今年初終於宣布離婚一別倆寬，如今黃曉明和長相神似Angelababy的網紅企業家葉珂爆出新戀情，與前妻的關係顯然「回不去了」。

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回顧黃曉明和Angelababy從交往到結婚初期，黃曉明一直走的是高調「寵妻狂魔」人設，因為他認為「寵壞妳，別人就搶不走」；對照夫妻倆這幾年幾乎沒半點互動，差別極大，來盤點黃曉明過往有哪些浮誇的寵妻行為吧！

▲黃曉明和Angelababy的婚姻狀況備受關注。（圖／翻攝微博）

1. 婚前高調放閃，送上豪華房車、藍寶堅尼跑車

黃曉明和Baby交往期間，心疼女友拍戲辛苦，豪擲上千萬台幣購入有「移動豪宅」之稱的GMC豪華房車送她。而Baby在25歲生日時，他送她一輛藍寶堅尼跑車當生日禮物，還將自己裝進藍寶堅尼「人肉快遞」送給女友，浪漫指數破表。不料，事後港媒卻踢爆該車已是第三手，黃曉明以6折價購入。

2. 設計鑲有277顆鑽石的對戒，取諧音「愛妻妻」

黃曉明與Baby於2015年10月8日在上海舉辦世紀婚禮，婚禮前180天，黃曉明就親自著手準備婚戒的樣式，經過多次修改，最後設計出一款對戒，鑲嵌著277顆鑽石，取諧音「愛妻妻」。

3. 土豪式的世紀婚禮，滿足女性對婚禮的幻想

黃曉明與Baby的世紀婚禮，主場音樂是「小賈」賈斯汀（Justin Bieber）的《Baby》，黃曉明還投妻所好，扮G-Dragon跳唱《Fantastic baby》，並宣布成立「關愛寶貝」基金，資助527位小朋友，數字的發音為「我愛妻」。

▲黃曉明（左）慶祝生日，竟調侃老婆：「謝謝你這麼年輕願意替我生孩子。」（圖／翻攝自搜狐娛樂微博，2016.11.07）

4. 掃光2萬多支冰棒，只因Baby想吃。

賈乃亮在節目《看你往哪跑》中爆料，指出黃曉明給Baby買下了整條街的雪糕。Baby在橫店拍戲，因為想吃Häagen-Dazs的冰棒。於是黃曉明就在橫店一條街，掃光所有該品牌的冰棒，多達2萬多個，還租下一個冰櫃擺放，足夠Baby吃幾個月。

5. 黃曉明辦公室竟擺夫妻倆銅像

有網友在微博曝光黃曉明辦公室一角的照片，沒想到意外發現夫妻倆的銅像，該銅像是依照夫妻倆婚紗照等比例縮放製作，只見戴著王冠的Baby和穿著西裝的黃曉明，都顯得十分逼真，讓網友羨慕直呼：「寵妻狂魔黃教主！」

6. 寵妻金句，句句肉麻

黃曉明曾說過：「我希望我的女人是被我寵愛的，像公主一樣的那種。我有點大男人主義，對女人的好就是比較霸道的那種好。比如說我真的喜歡你，會傾我所有的能力去讓你高興。」