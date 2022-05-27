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微軟模擬飛行推「捍衛戰士 獨行俠」DLC　訂閱用戶免費玩

▲《微軟模擬飛行》推出與《捍衛戰士：獨行俠》合作的 DLC ，讓玩家化身捍衛小隊成員，親自體驗駕駛 F/A-18E 大黃蜂戰鬥機的感受。(圖／官方提供)
▲《微軟模擬飛行》推出與《捍衛戰士：獨行俠》合作的 DLC ，讓玩家化身捍衛小隊成員，親自體驗駕駛 F/A-18E 大黃蜂戰鬥機的感受。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-27 07:00:00

《微軟模擬飛行》自 2020 年迎來重大更新後，玩家不僅可透過 Windows PC 及 Xbox Series X|S 次世代主機遨遊天際，遊戲也不斷推出更新，提供玩家全球 200 萬個城市、15 億座建築物等超逼真的美景。而《微軟模擬飛行》更隆重推出與派拉蒙電影《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick) 合作的 DLC ，讓玩家化身捍衛小隊成員，親自體驗駕駛 F/A-18E 大黃蜂戰鬥機的振奮感受。

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為與遊戲粉絲及影迷共同歡慶電影上映以及 DLC 推出，台灣微軟 Xbox 更將與台北松仁威秀影城（MUVIE CINEMAS）在本週日（5/29）聯合舉辦《捍衛戰士：獨行俠》飛行體驗場，讓觀眾除了能透過 TITAN SCREEN 巨幅銀幕享受電影的磅礡外，更有機會現場體驗遊戲、感受飛行樂趣，並贏得 Xbox Game Pass Ultimate 一年份及限量飛行夾克等好禮。

▲《微軟模擬飛行》的「捍衛戰士：獨行俠」DLC 讓玩家體驗電影中捍衛小隊飛行員可能遇到的複雜情況。（圖／廠商提供）
▲《微軟模擬飛行》的「捍衛戰士：獨行俠」DLC 讓玩家體驗電影中捍衛小隊飛行員可能遇到的複雜情況。（圖／廠商提供）
已擁有《微軟模擬飛行》的玩家可免費直接安裝 DLC，而新玩家可透過 Xbox Game Pass 的超優惠方案加入，首月新台幣30元，每月最低不到 200 元（PC 方案、主機方案）即可暢玩《微軟模擬飛行》上百款高品質遊戲。

▲已擁有《微軟模擬飛行》的玩家可免費直接安裝 DLC，而新玩家可透過 Xbox Game Pass 的超優惠方案加入，首月新台幣30元。（圖／官方提供）
▲已擁有《微軟模擬飛行》的玩家可免費直接安裝 DLC，而新玩家可透過 Xbox Game Pass 的超優惠方案加入，首月新台幣30元。（圖／官方提供）
「捍衛戰士：獨行俠」DLC 包含以下內容：

  • 1 個 F/A-18E 超級大黃蜂戰鬥機的「捍衛戰士：獨行俠」主題塗裝
  • 3 個針對超級大黃蜂戰鬥機的訓練任務，讓玩家能掌握極端的飛行動作，包含不受限的起飛、高難度半滾倒轉 (split S，破 S) 動作，以及低空且高速地穿越複雜地形
  • 5 個高速低空的挑戰，需要以極致技巧沿著山的正上方航行並穿越峽谷
  • 1 個降落於航空母艦甲板上的挑戰，而這也是軍事航空中最艱鉅的行動之一
  • 1 架從未公開過的超高音速飛機，速度可達 10 馬赫並飛行超過 15 萬英尺的海拔高度
  • 1 呼嘯飛入平流層的任務

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