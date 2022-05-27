微軟模擬飛行推「捍衛戰士 獨行俠」DLC　訂閱用戶免費玩

《微軟模擬飛行》自 2020 年迎來重大更新後，玩家不僅可透過 Windows PC 及 Xbox Series X|S 次世代主機遨遊天際，遊戲也不斷推出更新，提供玩家全球 200 萬個城市、15 億座建築物等超逼真的美景。而《微軟模擬飛行》更隆重推出與派拉蒙電影《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick) 合作的 DLC ，讓玩家化身捍衛小隊成員，親自體驗駕駛 F/A-18E 大黃蜂戰鬥機的振奮感受。
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為與遊戲粉絲及影迷共同歡慶電影上映以及 DLC 推出，台灣微軟 Xbox 更將與台北松仁威秀影城（MUVIE CINEMAS）在本週日（5/29）聯合舉辦《捍衛戰士：獨行俠》飛行體驗場，讓觀眾除了能透過 TITAN SCREEN 巨幅銀幕享受電影的磅礡外，更有機會現場體驗遊戲、感受飛行樂趣，並贏得 Xbox Game Pass Ultimate 一年份及限量飛行夾克等好禮。
已擁有《微軟模擬飛行》的玩家可免費直接安裝 DLC，而新玩家可透過 Xbox Game Pass 的超優惠方案加入，首月新台幣30元，每月最低不到 200 元（PC 方案、主機方案）即可暢玩《微軟模擬飛行》上百款高品質遊戲。