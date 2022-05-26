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泡菜鍋怎煮對味？韓國媽曝「重要1步驟」：是鍋物的靈魂

▲主婦們建議，料理韓式鍋物時，可以先將泡菜開封幾天，增加泡菜的酸度。（示意圖／取自photo AC）
▲主婦們建議，料理韓式鍋物時，可以先將泡菜開封幾天，增加泡菜的酸度。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 21:25:12

韓娛席捲全世界，除了韓國藝人、偶像劇受到台人喜愛外，韓式料理也跟著大受歡迎，雖說泡菜、大醬、辣醬等韓式料理的重要食材隨處都有販售，但仍是煮不出道地泡菜鍋、部隊鍋的口味嗎？對此，韓國主婦也分享自己的私藏小秘訣，教你掌握韓式鍋物的靈魂步驟！

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▲泡菜開封變酸後，再拿來煮韓式鍋物，會更加有道地風味。（示意圖／取自unsplash）
▲泡菜開封變酸後，再拿來煮韓式鍋物，會更加有道地風味。（示意圖／取自unsplash）
根據原PO於PTT發問，自己想要用農心辛拉麵的湯頭，加入梅花豬肉片、德國香腸、起司片、泡菜、年糕、韓國魚板等，來製成韓式的鍋物料理，但相當困擾泡菜要挑哪一款，怕味道太重蓋過辛拉麵的湯頭，因此希望高手們可以給予意見。

對此，資深主婦們紛紛表示，除了選擇泡菜品牌外，韓式鍋物的靈魂就是泡菜要酸，因此無論是部隊鍋、泡菜鍋等，想要煮出韓式道地風味，建議先開封泡菜讓它變酸，「煮湯就是要用夠酸的老泡菜才會對味，任何牌子放冰箱久一點煮出來都好吃」、「因為做部隊鍋要酸一點的泡菜比較好吃，剛醃的不適合」、「不管泡菜鍋、部隊鍋都是要先開封泡菜，變酸一點就對味了」。

實際上韓國家庭主婦「韓國順姊的生活」，也曾在頻道中分享道地韓國泡菜湯的煮法，並且強調要先將超市泡菜放在室溫發酵後，變得更酸後會更適合拿來煮湯。韓國媽媽分享泡菜鍋的做法為，首先將豬肉放進鍋內加一點水，並放入蝦醬後煮滾，接著放入泡菜、醬油，沸騰後加入豆腐、大蒜、辣椒粉，大火煮滾10多分鐘後即可起鍋。（編輯：鍾怡婷）


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