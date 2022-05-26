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喜事連連！東洋分派現金股利3元　首批自製罕病藥售美國

▲台灣東洋（4105）今（26）日召開股東常會，通過承認110年度盈餘分配案，每股分派現金股利3元。（圖／東洋提供）
▲台灣東洋（4105）今（26）日召開股東常會，通過承認110年度盈餘分配案，每股分派現金股利3元。（圖／東洋提供）

記者許若茵／台北報導

2022-05-26 21:00:41

台灣東洋（4105）今（26）日召開股東常會，通過承認110年度盈餘分配案，每股分派現金股利3元，也發布重訊指出，微球藥物進入臨床獲里程碑金50萬美元，首批自製罕病藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide更順利在美國開始銷售。

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今東洋召開股東常會，會中通過承認110年度盈餘分配案，每股分派現金股利3元。董事長林全表示，公司布局不但要有前瞻性眼光，更須專注本業。針對代工生產高端疫苗議題，他也提到，雙方是在誠信原則的基礎上展開合作，並表示企業合作就是互惠互信一起往前走。

東洋股東大會今順利落幕，有股東在會後關注公司發展。林全回應，東洋不會看到市場新興議題就急切投入，而是會先考量對本業、國家社會是否有幫助才會進入。林認為，雖然東洋在國內有一定的知名度，但距離國際藥廠還有一段路，因此更須專注本業發展，他保證，東洋會努力做好海內外的銷售與研發工作，以此逐步邁向世界，雖然公司面臨挫折跟考驗，但建立新的公司文化需要一點時間，相信每次的挫折和考驗，都會讓公司愈來愈進步。

值得注意的是，今東洋還發布重訊表示，為進軍海外，東洋去年與國際藥廠簽約，合作開發治療功能性神經內分泌腫瘤、肢端肥大症的第一線用藥Octreotide LAR困難學名藥，如開發順利，預計最快2024年可進入每年約8億美元的美國市場，目前已完成階段性成果，將可進入正式臨床試驗，台灣東洋依約可取里程碑金50萬美元。

林全說，Octreotide LAR是高技術門檻的微球劑型藥物，原廠專利在2017年1月屆期後，美國市場迄今仍未見學名藥上市。如今，與國際藥廠的合作將進入臨床試驗，若未來成功上市，將由台灣東洋六堵廠供貨，雙方根據合約約定比例，共同分配藥品銷售利潤。

林全進一步指出，除長期深耕的微球藥物有重要進展，2018年宣布由國際合作夥伴負責海外市場取證與銷售的自製藥品「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，順利在去年10月取得美國FDA藥證，是公司首次取得美國藥證，首批藥品於3月底順利出貨，正式進入美國市場，台灣東洋除陸續依藥品開發時程領取里程碑授權金外，也將於藥品上市後，另計供貨利潤。

林全強調，兩大藥品的進展不僅證明了台灣東洋在藥品開發、製造品質的能力獲國際肯定外，公司在國際能見度也相應提升。此外，台灣東洋亦以「品質為基礎、研發為導向、滿足人類醫療需求」定錨為公司發展定位，同時也不忘肩負企業社會責任，期以穩健步伐邁向國際市場。

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