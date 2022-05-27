超溫暖！慈濟捐贈移民署高雄收容所防疫物資

新冠肺炎疫情持續嚴峻，移民署南區事務大隊高雄收容所面對傳染力更強的Omicron變異株威脅，全員嚴陣以待，全力防堵疫情傳播。慈濟基金會特地前往關心打氣，並捐贈防疫物資一批，成為收容所齊心防疫的最佳神隊友，共同守護執勤人員及受收容人的健康安全。所長鄭明昌代表受贈，並致贈感謝狀，感謝慈濟基金會大愛共伴的善行義舉。
高雄收容所負責執行非法外來人口收容管理及遣送出國的重要任務，嚴謹執行各項防疫工作，片刻不敢輕忽並密切關注疫情變化及防疫指引，滾動式修正防疫規範。慈濟基金會前已多次捐贈，本次再度化大愛為實際行動，捐贈快篩試劑1,200份、口罩3,000片及隔離衣500件等防疫物資提供所內同仁及受收容人使用，力挺共抗疫情。
慈濟基金會鄭楊師兄表示：「代表證嚴法師和全球慈濟人，為站在第一線的收容所兄弟姊妹加油打氣，請大家務必好好照顧自己！因此集眾人之力提供珍貴的防疫物資，希望讓第一線人員及受收容人能夠安心執行勤務及等待返回家鄉。」
高雄收容所所長鄭明昌表示:防疫視同作戰，衷心感謝慈濟基金會的善心捐贈，快速到位的防疫物資讓戰勝疫情更添助力，也捍衛了高雄收容所全體同仁及所內的外籍朋友健康安全。在此疫情嚴峻的艱難時刻，高雄收容所透過公私合力，打造安心安全的收容環境，將持續防疫不鬆懈，齊心防堵疫情。
※【NOWnews 今日新聞
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