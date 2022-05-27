官員踢爆習李不合！彭博：2人不同調導致中國陷癱瘓

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報導引述8名高階地方與財政的匿名官員指出，兩難困境正導致以快速執行高層命令聞名的中國陷入癱瘓。儘管投資者和分析師認為，李克強召開會議是為了加強對重振經濟緊迫性的共識，但當中仍有官員認為控制疫情才是當務之急，如果不能做到，幹部的辛勤工作就毫無意義，而啟動經濟項目的好處則是有限的。
諮詢公司策緯中國（Trivium China）聯合創辦人羅傑（Trey McArver）表示，雖然李克強沒有明確批評新冠清零政策，也沒有建議要改變這項政策，但他對近幾個月以來，地方政府實施刺激措施的緩慢步伐明顯感到失望：「他正處於不可能的境地，即試圖拯救經濟，卻又無法調整造成最大經濟損失的政策-清零。」
報導提到，中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）下半年就要在北京召開，習近平正致力於贏得具有里程碑意義的第3個任期，黨最高層也將重新洗牌，關鍵時刻不容任何風險，特別是在處理新冠疫情方面。然而，李克強對中國的經濟現況提出嚴厲警告，必須避免第2季度出現萎縮，如果經濟不能以一定的速度繼續擴張，中國將付出巨大的代價，復甦之路還很漫長。
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