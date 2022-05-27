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官員踢爆習李不合！彭博：2人不同調導致中國陷癱瘓

▲新冠疫情發生2年多，隨著病毒不斷變種、國際疫情反覆，中國的清零政策面臨巨大挑戰，爭議四起。圖為李克強（右）與習近平（左）資料照。（圖／翻攝自新華網）
▲新冠疫情發生2年多，隨著病毒不斷變種、國際疫情反覆，中國的清零政策面臨巨大挑戰，爭議四起。圖為李克強（右）與習近平（左）資料照。（圖／翻攝自新華網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-27 06:41:30

中國應對新冠病毒所採取的清零政策，在疫情初期頗有成效，甚至一度贏得外界讚譽，然而隨著病毒不斷變種、國際疫情反覆不休，多國陸續祭出共存政策的情況下，似乎已有點不合時宜，更導致民怨四起。有外媒引述中國官員透露，中國國家主席習近平與中國國務院總理李克強，2人對抗疫、經濟政策不同調，導致內部官員不太知道該聽誰的，甚至影響中國國家發展步調。

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根據《彭博社》報導，李克強週三與全國數千名幹部進行視訊會議，警告眼下的經濟危機比2年前更嚴重，呼籲幹部們力求平衡疫情控制和經濟增長。不過，由於習近平仍大力推動清零政策，而李克強則不斷敦促官員應提振經濟，以達到預定的成長目標，許多負責在基層實施政策的官員甚至「不太確定該聽誰的」。

報導引述8名高階地方與財政的匿名官員指出，兩難困境正導致以快速執行高層命令聞名的中國陷入癱瘓。儘管投資者和分析師認為，李克強召開會議是為了加強對重振經濟緊迫性的共識，但當中仍有官員認為控制疫情才是當務之急，如果不能做到，幹部的辛勤工作就毫無意義，而啟動經濟項目的好處則是有限的。 

諮詢公司策緯中國（Trivium China）聯合創辦人羅傑（Trey McArver）表示，雖然李克強沒有明確批評新冠清零政策，也沒有建議要改變這項政策，但他對近幾個月以來，地方政府實施刺激措施的緩慢步伐明顯感到失望：「他正處於不可能的境地，即試圖拯救經濟，卻又無法調整造成最大經濟損失的政策-清零。」

報導提到，中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）下半年就要在北京召開，習近平正致力於贏得具有里程碑意義的第3個任期，黨最高層也將重新洗牌，關鍵時刻不容任何風險，特別是在處理新冠疫情方面。然而，李克強對中國的經濟現況提出嚴厲警告，必須避免第2季度出現萎縮，如果經濟不能以一定的速度繼續擴張，中國將付出巨大的代價，復甦之路還很漫長。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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