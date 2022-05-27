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中國教科書也辱華？畫太醜挨轟「醜化中國人」　當局要查

▲中國教育部轄下「人民教育出版社」出版的小學數學教材，近日被網友批評插圖醜化了中國人。（圖／翻攝自微博）
▲中國教育部轄下「人民教育出版社」出版的小學數學教材，近日被網友批評插圖醜化了中國人。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-27 07:18:28

中國教育部轄下「人民教育出版社」，其出版的小學數學教科書插圖，近日慘遭中國網友「出征」，不少人都痛批畫風太醜簡直是在醜化中國人，表示不願讓年幼的孩子使用這種教材，逼得出版社表態將重畫，中國教育部也已介入調查。

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綜合中媒報導，該款教科書由於部分畫作有「吐舌頭、突顯生殖器」等現象，挨批會影響孩子日後的審美發展，還有人特別分享舊版的教材插畫做對比，痛斥新版插畫審美觀嚴重落後。

▲▼人民教育出版社的社學教材插圖被罵翻，甚至被質疑更本不適合兒童使用，以及有崇洋媚外的嫌疑。（圖／翻攝自微博）
▲▼人民教育出版社的社學教材插圖被罵翻，不只挨批畫的醜，甚至被質疑根本不適合兒童使用，以及有崇洋媚外的嫌疑。（圖／翻攝自微博）
▲▼人民教育出版社的社學教材插圖被罵翻，甚至被質疑更本不適合兒童使用，以及有崇洋媚外的嫌疑。（圖／翻攝自微博）
▲▼人民教育出版社的社學教材插圖被罵翻，不只挨批畫的醜，甚至被質疑根本不適合兒童使用，以及有崇洋媚外的嫌疑。（圖／翻攝自微博）
▲▼人民教育出版社的社學教材插圖被罵翻，甚至被質疑更本不適合兒童使用，以及有崇洋媚外的嫌疑。（圖／翻攝自微博）
有關討論在微博衝上熱搜，不少中國網友紛紛留言：「是真的醜啊，咱中國小孩不長這樣，醜還是其次，重點是，這些官的畫是怎麼過審的？建議立即召回相關教材並追究相關人員的法律責任」、「太噁心了，很難想像是給孩子們要看的」；還有人直指：「我真的很生氣，都在說審美的問題，眼神呆滯的問題，為什麽沒人看到摸胸，露內褲，露生殖器，國旗畫反，中國版圖缺少，弘揚藍眼睛、黃頭髮為美這些問題呢？這是審美的問題嗎？中國沒人了嗎？」

對此人民教育出版社已於26日緊急發布聲明，表示會虛心採納各界好的意見和建議，已著手重新繪製有關冊次數學教材封面和部分插圖，改進畫法畫風，提高藝術水平，充分發揮教材封面和插圖的育人作用。

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