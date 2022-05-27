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汪小菲、張穎穎不忍了！疑反擊臭蟲說：心軟不代表好欺負

▲張穎穎和汪小菲疑似回擊張蘭的「臭蟲說」。（圖／張穎穎抖音）
▲張穎穎和汪小菲疑似回擊張蘭的「臭蟲說」。（圖／張穎穎抖音）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-27 08:31:032022-05-27 08:39:28

汪小菲再被爆出和女友張穎穎野餐約會、同居、一起出門做PCR等交往鐵證，媽媽張蘭氣急敗壞，在直播駁斥兒子第二春，更暗諷張穎穎是臭蟲，根本配不上獨子，話鋒犀利，沒想到，昨（26日）汪小菲和張穎穎疑似「聯手」發聲反擊張蘭，讓網友看得目瞪口呆。

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▲汪小菲在微博發野餐文，被抓包與張穎穎同款野餐墊。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲▼汪小菲（上圖）自始自終沒有否認和張穎穎交往。（圖／汪小菲、一米月儿微博）
▲張穎穎有意無意讓鑽戒入鏡。（圖／一米月儿微博）
張蘭25日在直播中看見網友討論汪小菲緋聞，立刻垮臉，意有所指地說：「誰告訴你同居了，一個正常的人願意家裡招臭蟲嗎？寶貝（網友）沒有吧」、「家裡誰吃飽撐著，跟屎殼郎（糞金龜）同居啊，您別無事生非」、「什麼叫配不配，沾都不能沾邊，知道嗎？臭蟲一個」、「有什麼不敢公開的？要是臭蟲上身，蘭姐啪一聲就把它彈了，真是要一個好女人的，誰不敢公開？」

▲張蘭暗諷張穎穎是臭蟲，心地不夠善良。（圖／翻攝抖音）
▲▼張蘭暗諷張穎穎是臭蟲，心地不夠善良。（圖／翻攝抖音）
▲張蘭暗諷張穎穎是臭蟲，心地不夠善良。（圖／翻攝抖音）
昨晚，汪小菲開直播賣貨，期間突然表示：「我們不要對任何人進行人身攻擊，那個誰誰誰所說的所有東西不代表我的想法，不代表我的語意、言語，嗯...對，太不像了，我們性格太不像了，我是巨蟹座的，和那個張口就來、張嘴就來的人太不像了！」

▲▼汪小菲表達立場。（圖／會火微博）
▲▼汪小菲表達立場。（圖／會火微博）
▲▼汪小菲表達立場。（圖／會火微博）
而張穎穎也「恰好」上傳一段抖音，影片中，她身穿一套兩截式勁裝，露出自豪的水蛇腰，甩髮回眸時，眼神殺氣騰騰，標題寫下：「『心軟』不代表好欺負。」似乎與汪小菲以強硬的態度回應張蘭的砲火。（編輯：楊穎軒）

▲▼張穎穎的新抖音有弦外之音。（圖／張穎穎抖音）
▲▼張穎穎秀水蛇腰身。（圖／張穎穎抖音）
▲▼張穎穎秀水蛇腰身。（圖／張穎穎抖音）
▲張穎穎的新抖音有弦外之音。（圖／張穎穎抖音）
▲張穎穎的新抖音有弦外之音。（圖／張穎穎抖音） 

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