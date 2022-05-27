太平洋保衛戰！中澳外長同時出訪島國　安全協議成焦點

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雖然黃英賢並未直接提到中國，但有分析認為，她是在指近年中國的一帶一路爭議，以及與太平洋島國簽訂安全協議的意圖，並特別提到透明度與真正的夥伴關係。
此外，黃英賢的演講，有很大一部分是針對島國面臨的氣候變遷、全球暖化等迫切危機，黃英賢坦言，先前的澳洲政府忽視了自身採取行動的責任，讓島國感到不被尊重，但她保證，現在的政府已經聽到了來自太平洋島國的呼聲。
報導提到，黃英賢到訪斐濟的時間，正好與中國外長王毅對南太平洋多個國家的訪問重疊；不久前，中國與索羅門群島簽署了一份安全框架協議，推動雙方警務和安全合作，允許中國軍艦停靠索羅門群島港口等，更引起美國和澳洲等國的震驚，特別澳洲更擔心中國會藉此在索羅門群島建立軍事基地，對澳洲的區域地位構成直接威脅。
不僅如此，在王毅出訪前夕，還有外媒引述文件踢爆，中國有意與其他多個太平洋島國都簽署涵蓋警務、安全、資通訊等方面的區域性協議，而不只是和索羅門群島，印太角力戰已越發白熱化。
對此，王毅則在26日於索國訪問時重申，中索安全合作光明磊落，既不針對第三方，北京也無意在當地建立軍事基地，強調：「太平洋島國都是主權獨立國家，不是誰家的後院，都有權做出自己的選擇，而不是做別人的附庸。」