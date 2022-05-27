名家論壇》黃創夏／別笑張善政，陳時中麻煩才大了

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如今呢？
陳時中已經不再是單純的「防疫指揮官」，他會被設定是民進黨面對2022大選的「領頭羊」，但是這一波疫情擴張快速，很多人手忙腳亂，從快篩試劑到PCR檢測、法傳系統的繁複到領藥的焦慮。
在選情和政情夾攻之下，陳時中的「被信任感」顯著下滑，這段期間民進黨某些側翼還開始「韓粉化」四處出征，這些都造成陳時中的「防疫紅利」快速消耗，甚至可能「透支」！
並非危言聳聽，一份《匯流》民調顯示：蔣萬安的支持度「31.9%」、陳時中「26.2%」，而黃珊珊「24.8%」，黃珊珊已經直逼陳時中，差距已經在誤差範圍之內，這現象可能是台北市選情的根本結構改變，需知「棄保」通常是發生在「第二名和第三名」之間，陳時中正下滑，黃珊珊仍上升，討厭國民黨、不喜歡蔣萬安的選民即將面臨棄保的煎熬。
更何況，目前各家民調當中，國民黨雖然低迷，但自稱「中立」的持續超過四成五以上，通常這是「對執政黨不滿意」，很像2018年的四、五月期間的氣氛，陳時中危矣！
要是沒有搞好，當陳時中和黃珊珊進入「黃金交叉」，同樣是2018的場面，雖然討厭柯文哲，但更討厭國民黨，最後有相當部分的綠軍選民放棄姚文智，陳時中會不會變成姚文智？值得持續關注！
更可笑的是，民進黨的許多側翼沒有察覺危機，只在忙著嘲笑，連「茶壺裡的風暴」都不夠格，頂多只是「茶杯裡的風暴」之張善政。
前行政院長張善政雖然是「少年成名」，他前大半生卻是以科技界的專家著稱，鮮少在政治上嶄露頭角。
花甲之年後，張善政在政治上漸漸有了一席之地，都是以幫人「善後」而著稱，被戲稱是「張善後」。
2016年初大選開票，馬英九政權全面潰敗，當時的行政院長毛治國堅持要負起政治責任請辭閣揆，馬英九政權最後幾個月的「看守內閣」誰看家？當時身為行政院副院長的張善政只能善後，接下這個短命過渡內閣。
沒想到發生的台南地震，台南維冠金龍大樓倒塌，出身是土木工程專業的張善政全力協助救災，還不時能供專業意見，聲望鵲起，讓已經搖搖欲墜的馬英九時代能有個「善了」，張善政的善後表現，竟然讓他成了馬英九政權內五位閣揆當中，卸任後民間聲望最好的一位。
因為有這樣的「善後績效」，當韓國瑜想要一步登天選總統之際，為了替韓國瑜天馬行空與完全缺乏國政能力來善後，張善政幫韓國瑜組了「國政補習班」，韓國瑜找不到副手，張善政再來善後，一路走來，始終善後。
現在國民黨有「朱羅記之亂」以及「戰鬥藍」專橫跋扈，張善政再度替朱立倫善後，接受國民黨徵召，參選桃園市長。
這才是張善政真正的政治考驗開始，他雖然社會形象不差，在桃園的二十多個工業區，基本上都是竹科高科技產業聚落的最大後盾，對於科技出身的張善政接受度也不差，而且「韓流」最後的大本營就在桃園，而且桃園的基本盤就利於藍軍，這些都是張善政的優勢。
張善政的劣勢在於他的爆發力、親和力、還有講台上的渲染力，恐怕都差起碼的政治人物一大截，選戰真的開打，他的政治幼稚園程度扛得住嗎？是他最大的隱憂！
沒想到張善政一出手卻跌破大家眼鏡：他有更大的缺點！
眾人驚覺張善政連起碼的待人接物，禮節和誠意都不合格，「突襲拜訪議長邱奕勝」事件，聯繫能力欠缺、急著在媒體上做表面功夫，只給人一種霸王硬上弓的反感、面對變化的反應能力呆若木雞，更多人開始會好奇：這樣的低度政治素質，選戰真開打，誰還能來幫張善後來「善後」？
不過，在此仍要提醒民進黨一下，不要以為目前國民黨在桃園的「茶杯裡的風暴」（國民黨現有格局已經太小兒科，沒資格說是茶壺），民進黨未必能完全得利，畢竟桃園不是台中或雲林、甚至是台南或高雄，並沒有足以控制全域的地方型派系領袖，甚至連跨區的政治人物都很少，所以儘管邱奕勝和呂玉玲等目前有不滿，最後桃園藍軍基本上仍會歸隊。
民進黨能找誰延續鄭文燦的成果？仍是險峻的任務。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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