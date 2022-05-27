美股激勵！電金齊點火 台股早盤大漲250點、衝到16221點
美股昨（26）日四大指數皆揚，帶動台北股市今（27）日表現開高走高，電金齊漲點火，早盤一度漲約250點，來到16221點，收復月線，也重回萬六大關。權值股台積電早盤漲11元，來到525元。聯電漲幅也有1.2%，金融股也一片喜氣，大型金控股漲幅1到2%。另外，車用電子表現也不俗。
美股道瓊指數26日上漲516.91點，或1.61%，收32,637.19點；那斯達克指數上漲305.91點，或2.68%，收11,740.65點；標普500指數上漲79.11點，或1.99%，收4,057.84點；費城半導體指數上漲111.7點，或3.87%，收2,994.6點。
台北股市今日開盤漲107.08點，加權股價指數以16075.91點開出，早盤一度漲約250點，來到16221點。權值股台積電早盤漲11元，來到525元。聯電漲幅也有1.2%，來到50元。聯發科來到845元，漲幅1.4%。鴻海漲近2%，來到111元。
其他，重要電子股如友達、群創、華碩、宏碁、和碩、緯創、國巨、世界先進、力積電、日月光都漲超過1%以上。金融股也紅通通，華南金、富邦金、國泰金、開發金、玉山金、元大金、台新金、新光金漲幅1到2%。另外，車用電子表現搶眼，車王電漲3%，廣華、和大、宏泰、光寶科、台達電、仁寶等漲逾1%。