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取餐後「停在附近10分鐘」？他轟外送員偷吃　同行吐心聲

▲有網友在下單完成後發現，外送員在取餐後竟然在某處停留了10分鐘左右，而餐點到手後詭異的份量，讓他不禁懷疑「被偷吃」了。（示意圖／取自pexels）
▲有網友在下單完成後發現，外送員在取餐後竟然在某處停留了10分鐘左右，而餐點到手後詭異的份量，讓他不禁懷疑「被偷吃」了。（示意圖／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 10:52:25

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，且近日許多地區豪雨連發，外送需求更是大增，不過近日有網友在下單完成後，發現外送員在取餐後，竟然在某處停留了10分鐘左右，而餐點到手後詭異的份量，讓他不禁懷疑「被偷吃」了，貼文掀起熱議。

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原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文提及，某天約晚上10點時叫了外送，期間有透過平台查看外送員動向，卻發現對方在某地停留了10分鐘，不僅傳訊息回覆緩慢，打電話也直接進語音信箱，收到餐點後，「明明是有加量的白飯，卻比沒有加量的白飯還少，甚至有被挖過的痕跡」。

▲（圖／翻攝自爆料公社二社）
▲原PO拿到餐點後，首先發現白飯份量有異狀。（圖／翻攝自爆料公社二社）
原PO繼續說道「泡菜是單點而非附送，量少的可憐，青菜也是單點，但上半邊也有空掉的痕跡，唐揚雞單點一份，上面說是5塊，卻只剩3塊！還有一碗餐點蓋子沒合緊」，以上種種原因讓原PO不敢再食用餐點，與外送平台反應後，已經退款處理。

貼文一出，網友也紛紛表達看法，「好扯，右邊白飯還沾到醬汁」、「有加量的飯有醬汁，合理懷疑被偷吃了幾口」、「那飯真的很像被配菜吃剩的」、「配菜看起來確實被吃了一輪」；不過也有另一派網友認為「下大雨偷吃你的飯應該淹水了吧」、「外送員10分鐘沒有移動，可能在取餐、在上廁所或加油，以今天的雨量和單量只要是正常人都不會想偷吃」、「我也不太相信下雨天可以偷吃，這需要很大的桌面」、「真心建議跟店家確認，我是外送員，下大雨沒那麼閒還偷吃」。（編輯：張志浩）

▲（圖／翻攝自爆料公社二社）
▲原PO將自己的餐點拍照分享後，引發眾網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社二社）

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