拜會馬英九　蔣萬安：雙城論壇的前提是中共不再擾台

台北市長參選人蔣萬安今（27）日拜會前總統馬英九，是蔣萬安被提名後第一個公開拜會行程。被問及兩岸立場，蔣萬安說，雙城論壇的前提就是中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等，才有舉辦的意義；至於被綠營稱是「馬英九2.0」，蔣萬安說，「我就是我」。
蔣萬安說，城市發展是延續性的，馬總統在市長內任，為台北市永續發展、宜居、國際化奠定基礎，包括聽障奧運、花博都是馬任內爭取，後來才有舉辦世大運的契機，還有污水下水道、一區一運動中心、垃圾隨袋徵收政策等，到現在市民還是很有感，他就是跟馬英九請教治理經驗。
媒體也關注兩岸論述，蔣萬安說，回到堅持中華民國主權、認清分治事實，作為與對岸溝通的基礎，這也是台灣民眾最大共識。台北與其他城市的交流也很重要，未來會擴大國際城市交流論壇。
媒體詢問，既然已被提名北市長，是否要為兩蔣平反？蔣萬安說，兩蔣對土地貢獻不容抹滅，無論是土改減租、國民教育、十大建設以及護國神山都是當時的基礎，感念兩位前總統。
至於日前蔣萬安提出的中正紀念堂改革為台灣建設紀念館，引發泛藍反彈，蔣萬安說，他以身為蔣家後代驕傲，兩蔣對台灣的貢獻不容抹滅，他未來會清楚表態，接下來就是往前看，盼以創新思維、永續手段執行市政願景。
蔣萬安團隊有人跳船到對手、台北市副市長黃珊珊團隊，蔣萬安說，每個人的人生規劃，他都尊重祝福。