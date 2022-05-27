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每小時不到10元！台大醫工會批：防疫津貼「同工不同酬」

▲台大醫院企業工會表示，有些人也和醫護共同承擔染疫風險，然而津貼補償卻受到如此天差地遠的差別對待，令人心寒。（示意圖，與本新聞無涉／記者黃守作攝)
▲台大醫院企業工會表示，有些人也和醫護共同承擔染疫風險，然而津貼補償卻受到如此天差地遠的差別對待，令人心寒。（示意圖，與本新聞無涉／記者黃守作攝)

記者許若茵／台北報導

2022-05-27 10:38:32

台大醫院企業工會今（27）日指出，有支援篩檢站、TOCC與急門診的非醫護人員，至疫情爆發以來，只領到4000元的防疫津貼補償，換算實際工時，一小時補貼不到10元，大嘆有些人也和醫護共同承擔染疫風險，然而津貼補償卻受到如此天差地遠的差別對待，令人心寒。

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台大醫院企業工會秘書林姿廷表示，院方最近配合政府新增許多防疫業務，包含疫苗門診、篩檢站、視訊門診等的設立，都需要許多行政人員、傳送人員和工務室的工友等的支援，不單只依靠醫護完成防疫工作，上百件的檢體傳送、掛號系統建置以及許多行政流程也都需要人力協助。

林姿廷透露，工會日前收到同仁反映，有支援篩檢站、TOCC與急門診的非醫護人員，至疫情爆發以來，只領到4000元的防疫津貼補償，與實際工時換算下來，一小時竟然補貼不到10元，「防疫這件事情不只是穿著白袍的醫師和護理師的工作，是眾人一起努力才能完成的事」。

林姿廷進一步說明，工務室的技工、傳送及行政人員等，在這抗疫的日子裡，努力配合所有的防疫工作，有些人甚至也和醫護共同承擔著染疫風險，然而這群無名英雄卻被遺忘在角落，津貼補償受到如此天差地遠的差別對待，令人心寒。

林姿廷也提到，隨著來診量爆發式的成長，人力卻遠不及追趕中央新增的多項業務，其緊繃的狀態甚至在勞動節當日，要求員工須找到代班人手才能休假，不顧勞工出勤意願，掩蓋人力缺乏的事實，「面對這樣不友善的勞動環境，基層以往都默默黯然退場，資方總會再招募新的員工，這群人的權益就像是無聲的吶喊，沒有人注意到」。

台大醫院企業工會呼籲，現階段津貼發放儼然是一種補償辦法，然而基層人員實際上無法獲得與付出相等比例的津貼回饋時，懇請院方尊重員工出勤意願，不要以道德綁架的方式掩蓋基層人力問題，也喊話院方及中央考量非醫護的辛勞，公平的調整補償辦法，視情況增加津貼給予。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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