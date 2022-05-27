每小時不到10元！台大醫工會批：防疫津貼「同工不同酬」

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林姿廷透露，工會日前收到同仁反映，有支援篩檢站、TOCC與急門診的非醫護人員，至疫情爆發以來，只領到4000元的防疫津貼補償，與實際工時換算下來，一小時竟然補貼不到10元，「防疫這件事情不只是穿著白袍的醫師和護理師的工作，是眾人一起努力才能完成的事」。
林姿廷進一步說明，工務室的技工、傳送及行政人員等，在這抗疫的日子裡，努力配合所有的防疫工作，有些人甚至也和醫護共同承擔著染疫風險，然而這群無名英雄卻被遺忘在角落，津貼補償受到如此天差地遠的差別對待，令人心寒。
林姿廷也提到，隨著來診量爆發式的成長，人力卻遠不及追趕中央新增的多項業務，其緊繃的狀態甚至在勞動節當日，要求員工須找到代班人手才能休假，不顧勞工出勤意願，掩蓋人力缺乏的事實，「面對這樣不友善的勞動環境，基層以往都默默黯然退場，資方總會再招募新的員工，這群人的權益就像是無聲的吶喊，沒有人注意到」。
台大醫院企業工會呼籲，現階段津貼發放儼然是一種補償辦法，然而基層人員實際上無法獲得與付出相等比例的津貼回饋時，懇請院方尊重員工出勤意願，不要以道德綁架的方式掩蓋基層人力問題，也喊話院方及中央考量非醫護的辛勞，公平的調整補償辦法，視情況增加津貼給予。
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