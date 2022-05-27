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波及亞洲！俄烏戰爭掀糧食危機　專家：恐興食物民族主義

▲有世界糧倉之稱的烏克蘭與俄羅斯占全球小麥供應近三分之一。 （圖／美聯社）
▲有世界糧倉之稱的烏克蘭與俄羅斯占全球小麥供應近三分之一。 （圖／美聯社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-27 10:55:15

俄烏戰爭已經持續延燒逾3個月，但戰火影響的範圍並不僅限於兩國之間，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球面臨幾十年來最嚴重糧食危機，另外加上各國出口禁令，有專家指出，「食物民族主義」恐將會在亞洲興起。

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根據《BBC》中文網報導，有世界糧倉之稱的烏克蘭與俄羅斯占全球小麥供應近三分之一，自從遭到俄羅斯入侵以來，烏克蘭出口量暴跌，導致全球小麥價格暴漲，也讓依靠烏克蘭出口的國家開始擔憂糧食短缺問題。

烏克蘭第一副總理兼經濟部長尤莉亞（Yulia Svyrydenko）23日時表示，國際社會應當建立「安全走廊」，讓滯留在烏克蘭數以百萬噸計的穀物離開當地。

過去曾有西方國家指控，克里姆林宮在烏克蘭展開軍事行動期間，利用他國飢餓作為武器，並竊取俄軍占領區的烏克蘭穀物。聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）署長畢斯利（David Beasley）對此表示，俄羅斯堵截烏克蘭糧食出口，是「向全球食品安全宣戰」。畢斯利指出，有4億人依靠來自烏克蘭的糧食糊口，但如今供應受阻，外加肥料問題、乾旱、食品價格、燃料價格，畢斯利形容「一場地獄風暴再籠罩著整個地球，我們已經在面臨著第二次世界大戰以來最糟糕的糧食危機。」

烏克蘭的戰火更「波及」亞洲，以小麥為主食的印度近來遭受熱浪侵襲，導致國內小麥價格升至紀錄新高，新德里政府因此下達出口禁令。但在其他穀物生產國受到乾旱和洪災威脅之際，商品交易人士本來預期是要利用印度的供應來補上烏克蘭的缺欠。

另外，印尼最近幾週下令停止棕櫚油出口數週，以平抑國內食用油價格，導致國際棕櫚油價格也跟著飆漲。

馬來西亞也同樣因為境內雞肉價格飆漲，讓零售商實施限購措施，明定顧客購買的雞肉數量。馬來西亞總理依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）宣布，將停止出口每月多達360萬隻活雞，「直到國內價格與產出穩定為止」。依斯邁沙比里表示，政府首要照顧的是自己的人民。而馬來西亞的決定，恐將衝擊鄰國新加坡，因新加坡的雞肉供應有近三分之一來自馬來西亞，幾乎所有活雞都是先進口到新加坡，再屠宰冰鮮。

報導指出，馬來西亞的肉雞出口禁令只是全球食品危機的最新事態。新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授阿克特博士（Dr Sonia Akter）指出，這些都是「食物民族主義」的例子。

阿克特表示，因為政府覺得應該優先保護其公民，因此頒布這些限制。「參考2007至2008年糧食危機的經驗，可以預期更多國家將加以仿效。這將讓糧食危機與食品價格飆漲情況惡化。」

不過，新加坡南洋理工大學食品科技計劃主任陳維寧教授（Prof William Chen）表示，「沒有任何國家可以在該國人口所需的一切食品需求上自給自足。」他認為，這些出口禁令僅屬於暫時性，並非全面的食品民族主義。

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