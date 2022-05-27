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林佳龍提台北12大願景　聚焦跨域治理、文化復興

▲林佳龍提出首都的12大政策願景計畫，探討文化復興、數位治理、疫後經濟等，進而定位首都台北未來的發展策略。（圖／記者黃宣尹攝）
▲林佳龍提出首都的12大政策願景計畫，探討文化復興、數位治理、疫後經濟等，進而定位首都台北未來的發展策略。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-27 11:08:51

前交通部長林佳龍被視為代表民進黨光復首都的有力人選之一，近來其針對北市市政議題做足準備，於今（27）日公開首都的12大政策願景計畫。他說，想像台北市的未來，要先跳脫現有的行政區域思維，導入「跨域治理」與「數位治理」的理念，從首都圈治理的角度出發，才能帶領台灣邁向世界；自己與團隊除了從國土規劃、流域文化、韌性防災等角度切入外，也從大巨蛋第一場演唱會談到凱達格蘭首都廣場、從疫後振興談到大稻埕街區經濟，試圖探討文化復興、數位治理、疫後經濟等，進而定位首都台北未來的發展策略。

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林佳龍表示，近幾個月來與台灣智庫、學者專家針對台北市政、台灣區域治理有非常多討論。台北市是龍頭城市，是帶動台灣國家發展的引擎，也是連結台灣與世界的國家門面。台北在亞洲跟東京、首爾、新加坡、曼谷等城市相互競爭、學習，城市要如何從A到A+，如何從Taipei到Taipei Plus，在這座城市生活與工作的所有人，都有動力要讓這座城市更好。

林佳龍說，想像台北市的未來，要先跳脫現有的行政區域思維，凌雲北台灣，才能有全新大格局的思考。作為北北基桃首都圈的核心城市，台北市像是連結大小齒輪的承軸，也是驅動台灣整體前行的關鍵力量。因此台北城市治理，必須超脫本位主義，導入「跨域治理」與「數位治理」的理念，從首都圈治理的角度出發，引領台灣克服挑戰，帶領台灣邁向世界。

自去年5月25日台灣宣布三級警戒至今，這一年多來，台灣在政府與全民努力之下，穩健地朝疫後正常生活的目標來前進。林佳龍強調，這一年來，他所共同創立與參與的台灣智庫，著眼於台灣未來的發展，開始整理2032國家願景計畫外，與此同時，「都市與區域治理中心」隨之誕生，組成研究團隊並召集學者專家，聚焦於首都圈發展策略的研擬與討論。

林佳龍說，眾人由首都圈發展的角度出發，從印太戰略談到世界公民、從區域治理談到北台灣捷運網、從大巨蛋第一場演唱會談到凱達格蘭首都廣場、從租得起的社會住宅談到都市空間規劃與都市更新、從疫後振興談到大稻埕街區經濟、從流域治理瑠公圳掀蓋談到台北文化十字軸、從首都觀光圈談到經濟強心針、從數位市民卡智慧城市談到韌性城市、從空軍總部利用談到台北國際金融中心、從世代正義談到結婚及生育補助……，透過一次又一次的議題討論，試圖定位首都台北未來的發展策略。

林佳龍也提出關於台北市聚焦的12大政策願景計畫，包含大台北首都圈國土規劃與區域治理藍圖　(「國土規劃」)、建構台北為核心的首都圈共好交通路網　(「交通路網」)、大台北首都圈整體空間規劃與居住正義　(「空間正義」)、強化數位治理體系與建構智慧服務城市　(「數位治理」)、升級智慧防救災體系提升首都台北韌性　(「韌性防災」)、大台北防洪計畫與首都圈流域文化復興　(「流域文化」)、克服疫情經濟受災與打造韌性回應網絡　(「疫後經濟」)、首都三箭強化台北產業創新與人才培育　(「人才創新」)、首都圈觀光主流化與台北城市亮點計畫　(「亮點觀光」)、建構首都台北安心生養育兒及養老體系　(「生養照護」)、台北世界節慶城市與文化十字軸線藍圖　(「文化復興」)、首都台北連結區域領航台灣與世界共好　(「世界共好」)，期盼能和關心首都圈的未來、生活在首都圈的市民共同討論。

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