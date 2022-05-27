COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

坎城最美焦點！IU貼身戰袍走紅毯　前凸後翹辣到不像話

▲IU主演的《嬰兒轉運站》入圍第75屆坎城影展，首映會上亮麗登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲IU主演的《嬰兒轉運站》入圍第75屆坎城影展，首映會上亮麗登場。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-27 11:40:00

韓片《嬰兒轉運站》（BROKER），是日本名導是枝裕和首度自編自導的韓國電影，亦入選第75屆坎城影展，該作26日晚當地舉行首映，是枝裕和、宋康昊、姜棟元、IU、李周映主演群亮麗踏上坎城紅毯，特別是IU上半身大露心機，貼身禮服完美顯現凹凸有致的身材曲線，堪稱坎城最美焦點也不為過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宋康昊（左起）、是枝裕和、IU、李周映、姜棟元出席首映會。（圖／美聯社／達志影像）
▲宋康昊（左起）、是枝裕和、IU、李周映、姜棟元出席首映會。（圖／美聯社／達志影像）
IU雖然演歌主持三棲，但此次是首度登上坎城紅毯，在《嬰兒轉運站》首映會上，她力挺國貨穿上韓國婚紗設計師品牌Choi Jae Hoon灰色透紗禮服，服裝貼身抓皺薄紗環繞身軀，側胸口則綁上蝴蝶結，搭配珠寶品牌Joséphine鑽石耳環與項鍊，整體氣質優雅，彷彿仙女下凡。此外，《嬰兒轉運站》入圍本屆正式競賽，IU將跟另一部入圍韓片《分手的決心》女主角湯唯爭奪影后，皆令南韓影迷十分期待。

▲IU首次登上坎城紅毯。（圖／美聯社／達志影像）
▲IU首次登上坎城紅毯。（圖／美聯社／達志影像）
《嬰兒轉運站》是以棄嬰保護艙中的嬰兒為起點，保護艙成了嬰兒匿名被放置與被相關人士接手照顧之間的「轉運站」，不僅成為故事的起源，也呼應片名的內在核心。「嬰兒保護艙」（又名棄嬰保護艙）最早起源於1198年在義大利設立，名為「棄嬰輪盤」，讓因為某些原因而無法養育嬰兒的家長們，能匿名把嬰兒置於其中。直到近代有新形態的「嬰兒保護艙」出現，1996年起許多國家皆設有「嬰兒保護艙」，雖然社會上對於此匿名棄嬰箱仍存在許多爭議，目前台灣也沒有這樣的設施，但日本和韓國社會中都有匿名「嬰兒保護艙」的存在，這也促成導演是枝裕和拍出《嬰兒轉運站》這部作品。

導演是枝裕和表示：「我一邊寫劇本，一邊在韓國進行各種採訪，還接觸到了嬰兒保護艙出身的孩子們的聲音。面對著他們糾結著『自己出生是否很好』的迫切感時，產生了必須製作成能夠回答那個問題的作品的想法。」是枝裕和懷著堅定的決心挑戰拍攝，他更曾經形容：「這是部緊張刺激又令人內心感到刺痛的作品。」

《嬰兒轉運站》故事敘述經營洗衣店的相鉉（宋康昊 飾）總是為債務所苦，而育幼院出身的東秀（姜棟元 飾）則在管理嬰兒保護艙的機構工作。在某個下著暴雨的夜晚，他們倆偷偷帶走了保護艙中的嬰兒。沒想到隔天，孩子的母親素英（李知恩 飾）卻回來尋找兒子宇成的下落。相鉉和東秀向素英表示這是為了要幫宇成找到適合成長的家庭才會這麼做，而素英為了替兒子找到新父母，決定和相鉉、東秀同行。另一方面，看著這一切的刑警秀珍（裴斗娜 飾）和她的下屬李刑警（李周映 飾）為了追捕相鉉一行人，小心翼翼跟隨在後，因為嬰兒保護艙而遇見彼此的他們，將踏上一段出乎意料的旅程。電影將於6月24日在台上映。

▲《嬰兒轉運站》入選第75屆坎城影展正式競賽片。（圖／美聯社／達志影像）
▲《嬰兒轉運站》入選第75屆坎城影展正式競賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼IU有望摘下今年坎城影后。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼IU有望摘下今年坎城影后。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼IU有望摘下今年坎城影后。（圖／美聯社／達志影像）
 
▲▼IU有望摘下今年坎城影后。（圖／美聯社／達志影像）
 

新垣結衣、星野源「結婚1週年驚喜」！愛的結晶全網嗨了

拍完《VOICE 4》罹食道癌末期!《精神病》徐睿知爸爸過世

陳怡叡6秒睡前片瘋傳　「衣服穿超少」瀏覽次近4萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀