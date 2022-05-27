坎城最美焦點！IU貼身戰袍走紅毯　前凸後翹辣到不像話

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《嬰兒轉運站》是以棄嬰保護艙中的嬰兒為起點，保護艙成了嬰兒匿名被放置與被相關人士接手照顧之間的「轉運站」，不僅成為故事的起源，也呼應片名的內在核心。「嬰兒保護艙」（又名棄嬰保護艙）最早起源於1198年在義大利設立，名為「棄嬰輪盤」，讓因為某些原因而無法養育嬰兒的家長們，能匿名把嬰兒置於其中。直到近代有新形態的「嬰兒保護艙」出現，1996年起許多國家皆設有「嬰兒保護艙」，雖然社會上對於此匿名棄嬰箱仍存在許多爭議，目前台灣也沒有這樣的設施，但日本和韓國社會中都有匿名「嬰兒保護艙」的存在，這也促成導演是枝裕和拍出《嬰兒轉運站》這部作品。
導演是枝裕和表示：「我一邊寫劇本，一邊在韓國進行各種採訪，還接觸到了嬰兒保護艙出身的孩子們的聲音。面對著他們糾結著『自己出生是否很好』的迫切感時，產生了必須製作成能夠回答那個問題的作品的想法。」是枝裕和懷著堅定的決心挑戰拍攝，他更曾經形容：「這是部緊張刺激又令人內心感到刺痛的作品。」
《嬰兒轉運站》故事敘述經營洗衣店的相鉉（宋康昊 飾）總是為債務所苦，而育幼院出身的東秀（姜棟元 飾）則在管理嬰兒保護艙的機構工作。在某個下著暴雨的夜晚，他們倆偷偷帶走了保護艙中的嬰兒。沒想到隔天，孩子的母親素英（李知恩 飾）卻回來尋找兒子宇成的下落。相鉉和東秀向素英表示這是為了要幫宇成找到適合成長的家庭才會這麼做，而素英為了替兒子找到新父母，決定和相鉉、東秀同行。另一方面，看著這一切的刑警秀珍（裴斗娜 飾）和她的下屬李刑警（李周映 飾）為了追捕相鉉一行人，小心翼翼跟隨在後，因為嬰兒保護艙而遇見彼此的他們，將踏上一段出乎意料的旅程。電影將於6月24日在台上映。