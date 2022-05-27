孫生好幸運！電豹女神約會搶付錢　4優點被封國民女友

YouTuber團體「反骨男孩」玩很大！成員酷炫和孫生拍片體驗「交換女友」的一日，曝光日常約會行程，沒想到孫生女友、桃園雲豹職籃啦啦隊的成員林宛璇（Wendy），不只擁有甜美外型和175公分高挑身材，對男友也很體貼，吃飯搶付錢，還會包容男友的壞脾氣，被網友誇讚「根本國民女友」。





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▲孫生（左二）平日對啦啦隊女友Wendy（左）態度非常激動。（圖／翻攝YouTube）

兩對情侶生活大公開，孫生和酷炫女友柔柔一起開車，吃高檔餐廳、逛百貨看名牌包，而酷炫卻騎機車帶林宛璇去品嘗巷弄小吃，結果一下車，她主動拿過車鑰匙放進包包裡，入座主動拿碗筷餐具，完全不讓男友費心，連點餐都是讓男友先決定，卻沒過問她的意見。





更誇張的是，Wendy透露約會都是平價小吃，卻是輪流付錢AA制，孫生經常忘記帶錢包在身上，所以都是她付錢居多；Wendy對遊戲沒有興趣，還是會陪男友去逛地下街的遊戲電玩、公仔店，主動買禮物給孫生，連酷炫都看不下去，主動拿出信用卡給她刷。





▲Wendy身高175公分，擁有一雙大長腿。（圖／林宛璇IG）

▲Wendy在沙灘擺POSE，宛如真人小美人魚。（圖／林宛璇Wendy IG）

▲Wendy分享泳裝福利。（圖／林宛璇Wendy臉書）

▲Wendy分享泡澡寫真，零死角身材令人驚豔。（圖／林宛璇Wendy臉書）

▲Wendy同步放送蜜桃臀。（圖／林宛璇Wendy IG）

▲Wendy和孫生日前大吵一架，孫生當眾下跪求女友原諒。（圖／孫生IG）

Wendy笑笑說，孫生情緒容易激動，常會突然生氣，每次動作都很浮誇，不過她邊講邊模仿時，臉上都堆滿笑容，絲毫沒有對孫生的行為生氣，這則「交換女友」的約會影片釋出後，她溫柔體貼的行為，絲毫沒有女神的公主病，讓網友非常訝異，稱讚Wendy不只「外型漂亮，擁有一雙大長腿」、「幫忙拿碗筷，非常貼心」、「包容孫生的壞脾氣」、「吃飯主動分擔費用」，紛紛留言要孫生好好珍惜女友。



