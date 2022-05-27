中市巷仔內「肉粽」名攤報你知

端午佳節即將來臨，「南部粽」與「北部粽」網路論戰又再度掀起，有人支持Q彈口感的南部粽，也有人偏好粒粒分明的北部粽，但其實民眾可以有更多選擇，在台中市的傳統市場可以吃到各式各樣的粽子，除了傳統的肉粽、素粽及鹼粽之外，還有干貝粽、客家粽及湖州粽等特色口味，來台中逛一趟市場，就能發現隱藏在巷仔內傳統好滋味。





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台中市經發局特別整理出幾家市場粽子名攤，首先是豐原第一市場登喜味客家米食所創新研發的「不見天肉粽」，不見天肉是藏於黑豬前腿內側，以終日不與陽光接觸而得名，攤商採用台灣飼養的黑豬肉，肥而不膩的Q彈口感結合客家傳統口味，重磅搭配的黃金比例，將傳統的好味道提升到另一個層次。











在北區一心市場內的富山珍米食之家，專門販售各式米食及糕點，攤位賣的台式古早味肉粽用上選黑豬肉，蝦米、蔥頭、香菇、栗子等拌炒，料多實在顆顆飽滿；客家粿粽也是Q彈帶勁、內餡留香，是老饕們的推薦首選。同樣在一心市場的傅記上海小菜，則是主打湖州粽，有甜、鹹二種口味，鹹粽以上選梅花肉製作內餡；甜味則特選紅豆，熬製紅豆泥為餡，是眷村媽媽傳承經典的家鄉味。











品項最豐富的攤位當屬南屯市場的米吉米食天地，販售10種以上的粽子任君挑選，包括古早味香菇滷肉粽、干貝粽、養生十穀粽、紅豆粽等，食材從干貝海鮮、屏東櫻花蝦到健康取向的薏仁、亞麻子、紫米、栗子等應有盡有，糯米香氣濃郁，口感紮實，一次擄獲全家老小的胃。











▲一心市場內的富山珍米食之家，肉粽用上選黑豬肉，蝦米、蔥頭、香菇、栗子等拌炒，料多實在顆顆飽滿(圖／經發局提供2022.5.27)

除了市區，在海線也找得到道地粽香，大甲第二市場的金英雅婷傳統米食，老闆娘手工自製古早味肉粽、蚵干肉粽及蛋黃肉粽，內餡包有菜脯、上等五花肉、栗子、蛋黃、蔥酥、香菇、蝦仁等，還能依照消費者客製化口味訂做，只要銅板價，經濟實惠又滿足。想要吃素粽就要到清水第一市場的宏達健康米食，攤位全年無休，老闆娘以提倡養生理念為經營宗旨，素粽內餡包有香菇、栗子、杏鮑菇.蘿蔔乾、素肉，米粒摻入素肉燥提味蒸熟，濃郁的粽味飄香，讓人只想大快朵頤。











經發局表示，端午節來台中傳統市場除了找粽子，還有一味「麻薏湯」也不容錯過，麻薏是中部特有的消暑聖品，口感黏稠有苦甘滋味，加入番薯或吻仔魚煮成冷熱皆宜的羹湯，顧胃又退火，再搭配一顆飽滿厚實的粽子，就是一道中部夏季限定套餐，只有巷仔內的饕客才知道，歡迎市民朋友來台中傳統市場嚐鮮。



