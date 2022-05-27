疫情居家親子衝突飆升　網路串聯為兒少保護發聲

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家扶基金會2021年《疫情下的兒少照顧》問卷調查就發現，疫情讓親子相處時間增加，家長育兒與工作壓力倍增、51.4%表示易有負面情緒、53.5%表示親子衝突增加；進一步了解家長面對親子衝突處理方式，31.8%會責罵孩子。
「怎麼笨的跟豬一樣」、「你再哭！我叫警察來抓走」，父母在管教子女上長期使用不當言語，就是精神暴力與虐待。疫情下親子相處機會增加，在關注兒少是否遭「不當管教」，也不要忽略口出的傷害「言語暴力」，它傷人於無形易被忽略，或歸咎為情緒始然乃無心話語，卻同樣能造成孩子心理的傷害，甚至需要更長時間才能復原。
杜絕兒少遭不當對待 線上串聯發聲
為杜絕兒少遭精神不當對待，家扶基金會聯手發起#NoMoreSorry「428杜絕言語暴力」濾鏡社群挑戰，並由藝人許瑋甯響應起跑，目前累計超過2,000次以上迴響，一起線上串聯，並透過FB與IG為孩子發聲！
好好說話不責罵 家扶呼籲「用愛包圍」
家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，疫情對親子家庭帶來很大的考驗，但兒少保護服務不容中斷、預防工作更不宜鬆綁，家門內的成員相處機會增加除了謹守理性互動準則，家門外也需要大家適時關心。
此外，邀請捐款支持《用愛包圍計畫》，助推兒少保護服務，以降低兒少受虐傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53925
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