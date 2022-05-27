名家論壇》韋安／為什麼天天都在「割」侯的「稻尾」？

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一，4月11日，侯友宜在新北率先試行輕症「居家照護」，14日全市推動。中央指揮中心約一週後才宣佈，其它縣市全面跟進此一措施。讓目前為止，此波Omicron疫情160萬人染疫後，全台醫療量能還能夠撐住。
二，4月28日，侯友宜就動員、請托新北醫師公會，參與防疫大會戰，一起守護市民健康。邀請新北620家基層診所，共同啟動居家照護第三階段計畫 ，投入居家照護以及遠距醫療 。蔡英文總統5月19日，才打電話給新北醫師公會，協調人力協助防疫工作。其實新北早就在做了。
三，侯友宜建議、呼籲25天，「快篩視同陽性」，讓民眾免於PCR排隊之苦，讓確診者更及時地得到醫治，避免輕症拖成中重症。讓醫護人員從PCR前端檢測中，抽調到後端中重症的救治。指揮中心這兩天才宣佈全面實施。
資深媒體人夏珍，一針見血地寫道：
『民進黨痛恨侯友宜，就像曾經痛恨（可能繼續痛恨）柯文哲一樣。侯柯都是讓民進黨嘗到選舉敗績的「政敵」，而且大有機會讓民進黨再敗一次。
但是，民進黨忘了，做為「中央執政政府」，地方即使是「異黨執政」，但還是「政府」。直言之，政黨管選舉，政府顧人民，顧人民還分黨派嗎？
民進黨罵侯友宜送快篩是「割稻尾」，侯友宜能罵民進黨搶了他倡議「快篩陽視同確診」的主張也是「割稻尾」嗎？政策、特別是防疫有利於民者，就是多做快做，誰管什麼黨在做？』
綠營新北議員要侯友宜向染疫市民道歉，還要求侯向陳時中道謝，簡直不知民心、民意、民苦為何？
去年3+11破口，alpha病毒從桃園諾富特飯店竄入雙北，導致新北成了重災區。後來delta病毒又破境而入。侯友宜早在這之前，就一再呼籲中央要入境普篩，被置之不理。最後還是他帶領市府團隊和醫療資源全台倒數第二的新北醫療體系，靠苦戰硬拼最終成功清零。
今年中央決策與Omicron病毒共存，民進黨中常會還邀請專家演講，宏論染疫等於天然第4劑疫苗的「綜合免疫力」觀點。不僅放鬆全民防疫意識，還有變相「鼓勵」染疫之嫌。卻又拿居住人口數達450萬的新北市，染疫人數高來做文章。
侯友宜要道歉什麼？要向陳時中感謝什麼？要向中央感激什麼？民進黨在罵侯友宜「割稻尾」時，要想一想，自己是不是天天跟在侯的後面「割稻尾」？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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