元宇宙app投資「穩賺不賠」騙局 女警成功保住60萬
高市警局新興分局中正三路派出所日前獲報轄區一名劉姓男子到銀行匯款60萬元準備投資一款名為「MetaTrade」元宇宙交易App，所幸行員機警報案，蘇姓女警到場後，苦勸劉男「前一個相信元宇宙投資案的被害人損失到現在都沒要回來」，劉男才驚覺可能受騙上當，成功保住血汗錢。
新興分局中正三路派出所5月25日13時許獲報轄區某銀行行員通報，疑似有客戶遭詐騙，請求警方協助；中正三所巡佐謝雨祐、警員蘇靖扉等2員立即趕往現場，一名劉姓男子(55歲)表示，近日一位在網路認識的朋友，欲透過投資一款名為「MetaTrade」元宇宙交易App進行操作，並拍胸脯保證獲利不賠，所以趕緊至銀行欲匯款新台幣60萬至對方所提供的帳戶。
蘇姓女警因曾受理相同案情的報案，隨即上網搜尋相關案例，並苦勸劉男「之前有受理過這個App的投資理財詐騙案件，報案後被害人的損失到現在都還沒要回來」，劉男一聽後才卸下心防，員警也再次向劉男確認是否認識對方，劉男始坦承其實是不認識的，只是網路上接獲的投資訊息。經員警解釋一番及耐心勸導後，劉男始露出微笑，向警方表示感謝，並感謝員警不厭其煩地向他說明，才能識破詐騙集團的謊言，未造成任何財產損失，成功守住劉男的血汗錢。
新興分局提醒，詐騙集團的手法多變，請民眾切勿相信、隨意加入通訊軟體的朋友，如有遇到類似狀況，應經求證後再行匯款，以避免被騙，確保個人之財產。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。