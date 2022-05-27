台灣每天喝78萬杯咖啡　文總邀宏國男星訪40年老牌名店

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4月上架的第1集，主角由曾在南北韓之間的板門店附近當兵的韓國男網紅、主持人盧開朗作為領旗人，打頭陣造訪位處兩岸前線的馬祖。今天首播的第2集領旗人是費南多，他2015年自宏都拉斯來台，2017年取得元智大學工業工程與管理碩士學位後，以演藝、模特兒等職業留台。今年29歲的他坦言，家鄉的電視經常報導台灣捐款、蓋醫院，「我就在想到底是什麼地方對我們這麼好」，但大多人分不清台灣與中國的區別，因此希望能在宏國人的心目中創造更好的「台灣印象」。
台灣在日治時期曾是東亞最大咖啡豆產地，雲林斗六當時甚至擁有全亞洲最大的咖啡處理廠。後來咖啡種植雖漸式微，但近年台灣人熱衷喝咖啡，在全球精品豆消費能力高，更躋身精品豆種植實力的新星。據統計，台灣每年要喝掉28.5億杯咖啡，每天就要喝掉78萬杯，而咖啡館的密度還是全球最高。
來自同樣是咖啡重要產地的國家，費南多這次走訪北中南，先是到北市中山堂附近擁有40多年歷史的老牌名店「上上咖啡」，探訪堅持虹吸式手煮咖啡、保留咖啡最佳風味的經營理念；亦赴高雄「艾奇諾珈琲工坊」拜訪台灣第一位取得SCAE CDP（全球第49位）認證的世界冠軍咖啡烘焙師黃柏勳；更親自登上阿里山的「鄒築園」，找到有「阿里山咖啡王子」之稱的方政倫，訪問這位咖啡界的冠軍級人物、帶領的阿里山咖啡走向國際舞台的推手。
費南多也在台北的「Tzubi Coffee」，拜訪了咖啡界知名的拉花藝術家林奐（曾在2014年獲台灣 TNT 咖啡拉花賽冠軍、及 2015 世界拉花公開賽東京場的季軍）並體驗拉花；另外也走訪「GABEE.」咖啡店，瞭解該團隊如何在5年內贏得了台灣5座冠軍及2座亞軍。