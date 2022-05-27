推特股東集體起訴！點名馬斯克、推特「混亂收購」

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），日前砸下440億美元要買下推特一事，引發熱議，一度帶動推特股價上漲，但收購案後來出現變數而暫時擱置，推特的法律團隊還曾為此指控馬斯克「違反保密條例」，揭露假帳號的確切抽樣樣本數量。現在又有外媒報導稱，推特股東因不滿公司和馬斯克收購程序混亂，導致股價劇烈波動，造成股東損失，憤而起訴。
根據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，自馬斯克公布收購推特的報價以來，推特股價已下跌超過12%，在本週三提起的一項集體訴訟中，推特股東聲稱，馬斯克在多方面違反了加州的公司法，還涉及市場操縱。
股東並指控，馬斯克故意推遲披露推特持股，在4月初暫時隱瞞成為推特董事會成員的計畫，以從中獲得更多經濟利益，還透過與董事會成員及高官的私下談話，得知公司的內幕消息，從而搶購推特股份。
提告的股東們抱怨，馬斯克繼續發表聲明、發送推文，讓大眾對其是否能完成收購產生質疑，導致推特股價大幅下跌，目的是讓馬斯克自己能就退出收購或重新談判一事，取得更優渥的籌碼。
報導提到，此案已在加州北部地區法院提起訴訟，股東正在尋求陪審團審判，但截至發稿時為止，推特公司拒絕回應，馬斯克本人也沒有回覆置評的要求。