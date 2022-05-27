COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

後段班衝成大老二！台中多數學童復課前可接種疫苗

▲台中市衛生局長曾梓展在議會答詢時表示，下星期一開始，5歲以上孩子仍可帶到醫療院所施打BNT兒童疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.05.27）
▲台中市衛生局長曾梓展在議會答詢時表示，下星期一開始，5歲以上孩子仍可帶到醫療院所施打BNT兒童疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.05.27）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-27 12:02:30

中南部疫情升溫，雖各縣市宣佈停課再延一週，家長仍恐慌。台中市因醫療院所BNT兒童疫苗分配數量不足、校園施打期程太慢，引起家長不滿。市府昨連夜緊急調整，下週將分配更多疫苗給醫療院所，讓多數孩子能在返校上課前打到疫苗，校園期程也提前至6月15日打完，效率一口氣從後段班衝到六都第二。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市BNT兒童疫苗醫療院所今（27日）開打，雖然氣象局發佈中部大雨特報，家長仍帶著孩子在街頭冒雨排隊，還有些家長特別向公司請假，只為守在診所前排候補，讓孩子早一點打到疫苗、早一天有防護力，避免6月7日重返校園後，再爆一波感染。

▲為了早點打到BNT兒童疫苗，台中市家長帶著孩子在街頭冒雨排隊。（圖／台中市立德里長江和樹臉書，2022.05.27）
▲為了早點打到BNT兒童疫苗，台中市家長帶著孩子在街頭冒雨排隊。（圖／台中市立德里長江和樹臉書，2022.05.27）
中央原配撥台中市9萬3千劑，數量僅次於新北市，市府分配其中6萬劑到校園、3萬3千劑到院所，但在恐慌心理催化下，施打意願衝破6成，家長大量湧向較早開打的醫療院所，供不應求導致怨聲連連，甚至到鄰近縣市搶名額。

根據教育局統計，在有意願施打者的11萬9,624人中，必須自行到院所施打的幼兒3萬1,381人，佔幼兒園符合資格者83.9%，欲自行到院所施打的國小生有1萬1,609人，總計4萬2,990人，比原本3.3萬劑的配額多1萬人，這些還不包括因等不及校園施打，臨時「棄單」跑到醫療院預約者。根據衛生局統計，鄰近縣市也有人到台中搶名額，目前成功預約的兒童，有200人非台中市籍。

▲台中市有意願施打BNT兒童疫苗者逼近12萬人。（圖／台中市政府提供，2022.05.27）
▲台中市有意願施打BNT兒童疫苗者逼近12萬人。（圖／台中市政府提供，2022.05.27）
醫療院所施打期程原定29日（星期日）截止，許多幼稚園小小孩家長苦於搶不贏插隊的大小孩、又不能在校園施打，不知如何是好。台中市衛生局長曾梓展指出，下星期一中央將再撥補1萬2,000劑到台中，這些疫苗會全數給醫療院所，中央也承諾端午節後再給一批BNT兒童疫苗，補足所有缺口，經教育局與衛生局討論，施打期程在端午節後的學校，其配額優先調度給醫療院所，下星期一起繼續施打。

原本授權各國小與醫療院所對接的教育局，也對各校發出催打令。教育局表示，校園BNT疫苗施打將從原本的5月30日至6月29日打完，提早從今天開打至6月15日打完，以盡早提升學生保護力，除了台北，台中是六都中最早打完疫苗的縣市。

此外，各國小附幼從原本的必須自行到醫療院所施打，改成和國小生一起在校園施打，私立幼兒園也可和醫療院所合作集體施打，相關細節將於下午的防疫記者會公佈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

兒童疫苗之亂　國民黨：凸顯蔡政府應對疫情遲、慢、亂

疫情超高趕北全國第二！台中媽媽到高雄搶預約兒童疫苗

不等中央回應了！台中將普發60萬劑快篩給兒童

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀