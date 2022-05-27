後段班衝成大老二！台中多數學童復課前可接種疫苗

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中央原配撥台中市9萬3千劑，數量僅次於新北市，市府分配其中6萬劑到校園、3萬3千劑到院所，但在恐慌心理催化下，施打意願衝破6成，家長大量湧向較早開打的醫療院所，供不應求導致怨聲連連，甚至到鄰近縣市搶名額。
根據教育局統計，在有意願施打者的11萬9,624人中，必須自行到院所施打的幼兒3萬1,381人，佔幼兒園符合資格者83.9%，欲自行到院所施打的國小生有1萬1,609人，總計4萬2,990人，比原本3.3萬劑的配額多1萬人，這些還不包括因等不及校園施打，臨時「棄單」跑到醫療院預約者。根據衛生局統計，鄰近縣市也有人到台中搶名額，目前成功預約的兒童，有200人非台中市籍。
醫療院所施打期程原定29日（星期日）截止，許多幼稚園小小孩家長苦於搶不贏插隊的大小孩、又不能在校園施打，不知如何是好。台中市衛生局長曾梓展指出，下星期一中央將再撥補1萬2,000劑到台中，這些疫苗會全數給醫療院所，中央也承諾端午節後再給一批BNT兒童疫苗，補足所有缺口，經教育局與衛生局討論，施打期程在端午節後的學校，其配額優先調度給醫療院所，下星期一起繼續施打。
原本授權各國小與醫療院所對接的教育局，也對各校發出催打令。教育局表示，校園BNT疫苗施打將從原本的5月30日至6月29日打完，提早從今天開打至6月15日打完，以盡早提升學生保護力，除了台北，台中是六都中最早打完疫苗的縣市。
此外，各國小附幼從原本的必須自行到醫療院所施打，改成和國小生一起在校園施打，私立幼兒園也可和醫療院所合作集體施打，相關細節將於下午的防疫記者會公佈。
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