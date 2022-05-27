蘇貞昌視察新北藥局遭嗆 孩童染疫亡院長你看到了嗎？
行政院長蘇貞昌今（27）日視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」，感謝勞苦功高的藥師、藥劑生、藥局；不過，當蘇貞昌離開時，民眾黨新北市新莊區議員參選人陳世軒突然高喊，「新北市的孩童染疫亡，蘇院長你看到了嗎？」蘇貞昌則直接驅車離去。
陳世軒指出，行政院長蘇貞昌曾是我們的老縣長（台北縣長），看到這麼多小孩染疫死亡的新聞，新莊也發生幼童染疫亡的情形，這樣的情況一再發生，不知道為何中央政府都沒有看到？中央疫苗的政策延遲，先讓全民與病毒共存後，才來處理兒童疫苗的問題；「蘇貞昌也是為人爺爺，請你將心比心！新北市的孩童染疫亡，蘇院長你看到了嗎？新北市的父母在哭泣、淌血，你知道嗎？」
陳世軒表示，現在才來新北市視察，但人民要得是解決的方案，保護人民的安全，而不是來作秀！質疑蘇貞昌今日來藥局走一圈，能幫助新北市民嗎？雙北市長都在防疫的當下，中央卻沒有拿出防疫的作為，只會互踢皮球！此外，蘇貞昌視察新北市的時候，為什麼沒有找地方的父母官陪同？最了解疫情與當地醫療狀況的應該是縣市首長。
陳世軒通批，「不是你蘇貞昌來藥局看一眼，就可知道新北市防疫與醫療人員的辛苦！」總統蔡英文曾說「政府聽不到，可以大聲一點，再聽不到可以拍桌」，因此今日只能以到現場來大聲怒吼的方式，讓蘇貞昌能聽到人民的聲音，全台灣、全新北市的父母都在滴血，希望總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中都可重視小朋友的性命。
※【NOWnews 今日新聞
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