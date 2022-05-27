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淒風苦雨！學生代表立院集結監督大學法入議程

▲《大學法》自2005年修正以來，本會期在立法院教育文化委員會共識通過審查。臺灣學生聯合會今（27）日於立院外號召學生自治代表施壓。（圖／記者王嘉鴻攝,2022.05.27）
▲《大學法》自2005年修正以來，本會期在立法院教育文化委員會共識通過審查。臺灣學生聯合會今（27）日於立院外號召學生自治代表施壓。（圖／記者王嘉鴻攝,2022.05.27）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-27 12:26:14

《大學法》自2005年修正以來，本會期在立法院教育文化委員會共識通過審查，有望能進入院會三讀。十餘年間，不斷有學生、教師、公民團體大聲疾呼，校園中的民主崩壞、審議失效、師生權益受損。而包括各個高等教育學界的工會組織、公民團體、學生團體，都在這期間不斷提出高教改革的訴求，亦數度提出《大學法》修正草案版本。

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臺灣學生聯合會指出，近年大學校園內因現制《大學法》給予大學校長偌大的的權力，把持校務會議以及規避師生監督，導致審議與監督機能不足、學生與教師參與成口號、校務會議及各級會議淪為校長的橡皮圖章，制度上的不足，造成各校師生權益上的破損，更可能讓大學校園成為大學校長的小金庫或煉蠱場。臺學聯今日也於立院外集結各校學生自治代表，以及關注此議題的教師和團體，期盼在今日獲得好消息。

臺灣青年民主協會理事長張育萌表示，從野百合學運一路走來30多年，大學法的修法方向就是希望透過提高學生代表在校務會議中的比例，讓學生能夠充分參與校務。如今只是將學生代表席次提高到5分之1，透過積極出席參與校務運作。野百合學運就已經有過更高的學生代表比例訴求，與歐洲許多大學的4分之1相比，台灣的學生代表人數明顯過低，若學生比例與學校成員組成失真，校務會議決策如何有正當性？

國立東華大學學生議會議長則控訴，現今在校內把持、玩弄著權力，長時間破壞校內民主自由的元凶，正是大學校長及行政長官，高教環境毀壞校園民主的事件從不間斷，學生絕對無法容忍這樣的亂象持續在校園裡發生，也請校長們不要再用任何手段拖延《大學法》修法，當你們高談校園多元民主時，也請正視《大學法》修法的重要及必要性。

國立中央大學副議長柯馨茹指出，日前，遊中央大學校長周景揚帶領的國大協，用許多枝微末節的理由，公開反對大學法的修法，阻擋學生自治的發展，我們表達極度的遺憾。同時向周景揚喊話，「您與您的團隊或許可以在校內讓我們消音，但並不代表我們沒有話要說，敬請您回頭是岸，好好了解學生的訴求」。

臺學聯表示，雖當前委員會版本與本會初始提出版本有部分不同，但相信當前的版本更加多元、能夠解決不同層面的高教問題，亦將學生所重視的共治、共好價值納入法案，我們支持當前版本增列入院會審議，也希望委員勿錯過大學民主的拂曉時刻。
 

國大協籲暫緩大學法修法　學團盼通過：鞏固校園民主

大學法擬增校務會議學生代表　私校協會憂比例過高生爭議

大學法修訂暫緩？台學聯籲院會增列《大學法》修正案

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