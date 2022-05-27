淒風苦雨！學生代表立院集結監督大學法入議程

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臺灣青年民主協會理事長張育萌表示，從野百合學運一路走來30多年，大學法的修法方向就是希望透過提高學生代表在校務會議中的比例，讓學生能夠充分參與校務。如今只是將學生代表席次提高到5分之1，透過積極出席參與校務運作。野百合學運就已經有過更高的學生代表比例訴求，與歐洲許多大學的4分之1相比，台灣的學生代表人數明顯過低，若學生比例與學校成員組成失真，校務會議決策如何有正當性？
國立東華大學學生議會議長則控訴，現今在校內把持、玩弄著權力，長時間破壞校內民主自由的元凶，正是大學校長及行政長官，高教環境毀壞校園民主的事件從不間斷，學生絕對無法容忍這樣的亂象持續在校園裡發生，也請校長們不要再用任何手段拖延《大學法》修法，當你們高談校園多元民主時，也請正視《大學法》修法的重要及必要性。
國立中央大學副議長柯馨茹指出，日前，遊中央大學校長周景揚帶領的國大協，用許多枝微末節的理由，公開反對大學法的修法，阻擋學生自治的發展，我們表達極度的遺憾。同時向周景揚喊話，「您與您的團隊或許可以在校內讓我們消音，但並不代表我們沒有話要說，敬請您回頭是岸，好好了解學生的訴求」。
臺學聯表示，雖當前委員會版本與本會初始提出版本有部分不同，但相信當前的版本更加多元、能夠解決不同層面的高教問題，亦將學生所重視的共治、共好價值納入法案，我們支持當前版本增列入院會審議，也希望委員勿錯過大學民主的拂曉時刻。