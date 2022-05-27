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公司化條例三讀　太魯閣家屬批台鐵安全球員兼裁判

▲家屬團體強調，改革最重要的就是安全問題，但第5條關於「安全管理委員會」卻漏洞百出。圖為交通部長王國材與家屬代表訪視放置太魯閣失事列車的富岡基地臨時園區。（圖／台鐵提供）
▲家屬團體強調，改革最重要的就是安全問題，但第5條關於「安全管理委員會」卻漏洞百出。圖為交通部長王國材與家屬代表訪視放置太魯閣失事列車的富岡基地臨時園區。（圖／台鐵提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-27 12:13:40

台鐵公司化條例今（27）日於立法院院會正式三讀通過！不過太魯閣事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」上午發出聲明表示，家屬們日前才得知法案排入議程，台鐵改革最重要的就是安全問題，但第5條關於「安全管理委員會」卻漏洞百出。

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「太魯閣的眼淚」指出，肯定行政院與立法院願意嘗試透過組織檢討來改善台鐵問題，但台鐵的重重問題，都關係著家屬最在意的「安全」，但想不透的是無論政府或立法院明明知道「安全」是大家最在意的事情，但關於「安全管理委員會」漏洞百出。

聲明強調，把安全管理委員會組織放在董事會下面，委員遴選也交給董事會，意思就是要聽董事會的話，很可能導致安全管理委員會沒有獨立性，最後球員兼裁判。台鐵在普悠瑪事故後也很快成立「營運安全處」，結果還不是發生太魯閣號事故，因此只要組織沒有獨立性，就沒有辦法落實監督。

另外，法條根本沒有說明安全委員會的委員資格是什麼？只有在說明欄表示應考量專家、學者、社會公正人士、勞工代表，其他都丟給之後的董事會決定，這樣的遴選機制根本沒有公信力，我們更擔心會選出偏袒、只在意營利的人選，而淪為「背書」委員會。

「太魯閣的眼淚」強調，在立院黨團協商時，許多委員認為家屬外行而反對我們加入安全管理委員會，我們想跟委員說，家屬不是最懂交通運輸的人，但我們會是最認真的人，既然過去有那麼多專家學者都做不到台鐵安全，那就讓我們這群已賠上摯愛親人的外行人來投入監督，我們絕對是最在意、最投入的「外行人」。

家屬們舉例，JR西日本在福知山線事故後，也將受害者家屬納入「福知山列車出軌事故的課題檢討會」，逐一分批檢視各項安全議題，讓家屬一起參與對於整個JR西日本事故後的安全改革，家屬們訂出公司的「安全憲章」強調「確保安全」的最上位理念，而且非常有計劃地提出「安全性向上計畫」、「安全基本計畫」、「安全考動計畫」，「安全考動計畫」等計畫，且持續努力。台鐵也應該根本地提出這些計畫，真心地投入安全改革。

家屬端認為，台鐵組織改造只是一個初步的骨架，未來的章程、子法是重要肌肉內涵，政府應該好好面對，不要被任何組織團體綁架，實質地用肌肉穩穩地挺直腰桿落實安全改革，不要只是拿空殼骨架虛晃一招。
 

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