公司化條例三讀　太魯閣家屬批台鐵安全球員兼裁判

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聲明強調，把安全管理委員會組織放在董事會下面，委員遴選也交給董事會，意思就是要聽董事會的話，很可能導致安全管理委員會沒有獨立性，最後球員兼裁判。台鐵在普悠瑪事故後也很快成立「營運安全處」，結果還不是發生太魯閣號事故，因此只要組織沒有獨立性，就沒有辦法落實監督。
另外，法條根本沒有說明安全委員會的委員資格是什麼？只有在說明欄表示應考量專家、學者、社會公正人士、勞工代表，其他都丟給之後的董事會決定，這樣的遴選機制根本沒有公信力，我們更擔心會選出偏袒、只在意營利的人選，而淪為「背書」委員會。
「太魯閣的眼淚」強調，在立院黨團協商時，許多委員認為家屬外行而反對我們加入安全管理委員會，我們想跟委員說，家屬不是最懂交通運輸的人，但我們會是最認真的人，既然過去有那麼多專家學者都做不到台鐵安全，那就讓我們這群已賠上摯愛親人的外行人來投入監督，我們絕對是最在意、最投入的「外行人」。
家屬們舉例，JR西日本在福知山線事故後，也將受害者家屬納入「福知山列車出軌事故的課題檢討會」，逐一分批檢視各項安全議題，讓家屬一起參與對於整個JR西日本事故後的安全改革，家屬們訂出公司的「安全憲章」強調「確保安全」的最上位理念，而且非常有計劃地提出「安全性向上計畫」、「安全基本計畫」、「安全考動計畫」，「安全考動計畫」等計畫，且持續努力。台鐵也應該根本地提出這些計畫，真心地投入安全改革。
家屬端認為，台鐵組織改造只是一個初步的骨架，未來的章程、子法是重要肌肉內涵，政府應該好好面對，不要被任何組織團體綁架，實質地用肌肉穩穩地挺直腰桿落實安全改革，不要只是拿空殼骨架虛晃一招。