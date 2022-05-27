領不到居隔單惹民怨　蘇貞昌：下週起可從線上下載

行政院長蘇貞昌今（27）日在衛福部長陳時中、新北市政府副秘書長朱剔之，與新北市藥師公會理事長許有杉的陪同下，一起視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」；蘇貞昌指出，0到6歲的孩童，持健保卡，就可領5劑的免費快篩試劑，因此特來拜託藥局繼續幫忙。
針對新北市長侯友宜頻頻開槓、砲轟，質疑中央的防疫政策的看法？蘇貞昌表示，疫情這2年多來，看到中央、地方政府、人民一起努力抗疫，今日特別來藥局感謝勞苦功高的藥師、藥劑生們，不但從販賣口罩到現在的快篩劑，甚至於送藥到確診者家裡時，對民眾都有解說，同時昨（26）日也宣布，免費的提供中、低收入戶者及長照機構住民快篩劑。
蘇貞昌又說，今日也特別向國人宣布，0到6歲的孩童，只要持健保卡就可領5劑的免費快篩試劑，並還要來拜託藥局特別繼續的幫忙，至於發放的方法跟時間由指揮中心宣布；此外，看到5月1日以來，有些確診者因資料不齊全，導致沒有領到居隔單，新北人口多、行政負擔重，所以特別請唐鳳政委調整一些的程式，民眾從下週起就可從線上下載居隔單。
蘇貞昌強調，這些都是能夠減輕新北、地方政府的負擔，相信最有力的防疫，就是中央、地方一起努力，大家這2年多來一起努力，已經創下好成績；現在要進入正常生活前的最關鍵戰役，希望大家一起繼續努力，走過防疫的最後階段，一起進入正常生活。
※【NOWnews 今日新聞
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