木村拓哉2女兒脫了！為工作犧牲 大片裸色地帶露光光
木村拓哉二女兒木村光希（Kōki）再為拍攝時尚雜誌挑戰大尺度入鏡，她在IG上傳穿著兩截式泳裝的照片，大片裸色肌膚外露，是繼2020年全裸上半身、以精品包遮蓋上圍內在美後，此次算是睽違多時露最多的一次。
木村光希15歲時勇闖時尚圈，以擔任《ELLE》封面出道，撇除大明星爸媽木村拓哉、工藤靜香的光環加持，木村光希特有的氣質與臉蛋，至今已是不少時尚精品寵兒。她在IG曬出最新拍攝的雜誌畫報，換上泳衣露出大片肌膚，配上寶格麗的昂貴飾品，貴氣十足。
木村光希2019年參演微電影《貳三》，今年首度挑大梁主演恐怖片《牛首村》，本身害怕看恐怖片的她，透露參演的心情：「很驚訝能收到《牛首村》的參演邀約，一開始很擔心自己是否能好好擔綱主演，但真的覺得很開心！從小就常觀賞父親的電影和電視劇，對於演戲滿憧憬的。」她也提到和姊姊Cocomi（木村心美）一起觀賞成品，「姊姊看完後還對我說：『妳真的很努力呢！』。」
被問到拍攝期間發生的恐怖經歷，木村光希提到有一次在補妝時和化妝師在休息室，「當時門外傳來敲門聲，化妝師以為是時間到了，一邊應門一邊把門打開卻沒有人在，詢問當時在走廊另一側待命的工作人員，他也表示沒有人經過，真的很毛骨悚然。」《牛首村》已在台上映。