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疫情升溫！北北基桃首長負面聲量增加　柯、侯狀況最明顯

▲根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，疫情期間至今，北北基桃四個縣市的首長，網路負面聲量都有上升的趨勢，其中又以柯文哲及侯友宜最為明顯。（圖／台灣議題研究中心提供）
▲根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，疫情期間至今，北北基桃四個縣市的首長，網路負面聲量都有上升的趨勢，其中又以柯文哲及侯友宜最為明顯。（圖／台灣議題研究中心提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-27 13:09:282022-05-27 13:11:57

新冠肺炎疫情在全台灣持續升溫，而在四月疫情剛爆發時，北北基桃共同生活圈的四個縣市，可以說是首當其衝的地區。不過隨著疫情，四個縣市的首長「負面聲量」也跟著持續攀升，其中以台北市長柯文哲與新北市長侯友宜更加明顯，專家研判，很可能因柯、侯兩人雖頻頻透過防疫記者會、媒體聯訪時喊話中央、針貶時事，引來反對者論戰，往往言語交鋒最終淪為政治口水。

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根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析柯文哲、侯友宜、林右昌、鄭文燦4名縣市首長在疫情前後的網路正負聲量表現，以3月底疫情爆發時為分界，結果發現，台北市、新北市負面聲量成長最多，侯友宜的負聲量從原先的10278則上升至30015則，成長幅度192％居冠，柯文哲的負聲量則從56282則上升至133022則，成長幅度136％緊追在後。

▲根據統計，三月底四月初疫情爆發後，北北基桃四個縣市的首長，網路負面聲量都呈現上揚的趨勢。（圖／台灣議題研究中心提供）
▲根據統計，三月底四月初疫情爆發後，北北基桃四個縣市的首長，網路負面聲量都呈現上揚的趨勢。（圖／台灣議題研究中心提供）
至於鄭文燦、林右昌則分別從7396則微幅上升至8877、3537則上升至6058則，漲幅分別是20％及71％。整體而言，疫情後四名首長的負面聲量均上漲，而在疫情後，四人的網路好感度排行依序為鄭文燦（0.65）、林右昌（0.56）、侯友宜（0.38）、柯文哲（0.31）。

至於可能的原因，台灣議題研究中心指出，可能因柯、侯兩人雖頻頻透過防疫記者會、媒體聯訪時喊話中央、針貶時事，例如侯嗆聲中央卡居隔單、接電話捂耳朵等語，引來反對者論戰，往往言語交鋒最終淪為政治口水，相較之下，鄭文燦、林右昌兩人緊密配合中央防疫政策，引發的負面話題濃度較低。

▲相較於侯友宜及柯文哲，桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌，兩人負面聲量增加的幅度較小，且在臉書上也有許多獲正面反應的貼文。（圖／台灣議題研究中心提供）
▲相較於侯友宜及柯文哲，桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌，兩人負面聲量增加的幅度較小，且在臉書上也有許多獲正面反應的貼文。（圖／台灣議題研究中心提供）
進一步分析鄭、林兩人創造的正面聲量的話題，網路數據顯示，光是鄭文燦在他的官方粉絲專頁就創造逾1.3萬聲量，其中熱門話題包括總統蔡英文親赴桃園視察「防疫關懷包快疫通」、與醫護人員共同歡度母親節、慰勞市府第一線防疫人員等，甚至是搭上熱門社群話題「意外的point」，逐條細數桃市府針對快篩試劑、防疫關懷包等防疫議題的超前部署，在網路社群上獲得廣泛迴響。

而林右昌方面，則以市府關於孩童防疫、居家關懷服務專線等政策引發迴響，衛生局為擴增人力招募護理師的相關文章，也吸引民眾關注。綜觀而言，基桃兩市首長於這波疫情期間，除了配合中央「共存」政策方向，提供確診者、孩童、一般民眾必要協助外，也緊抓基層防疫人員「撐醫護」，搭配熱門流行話題進行正向宣傳，使得輿情對兩人的反應較為正面。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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