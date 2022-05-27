疫情升溫！北北基桃首長負面聲量增加　柯、侯狀況最明顯

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至於鄭文燦、林右昌則分別從7396則微幅上升至8877、3537則上升至6058則，漲幅分別是20％及71％。整體而言，疫情後四名首長的負面聲量均上漲，而在疫情後，四人的網路好感度排行依序為鄭文燦（0.65）、林右昌（0.56）、侯友宜（0.38）、柯文哲（0.31）。
至於可能的原因，台灣議題研究中心指出，可能因柯、侯兩人雖頻頻透過防疫記者會、媒體聯訪時喊話中央、針貶時事，例如侯嗆聲中央卡居隔單、接電話捂耳朵等語，引來反對者論戰，往往言語交鋒最終淪為政治口水，相較之下，鄭文燦、林右昌兩人緊密配合中央防疫政策，引發的負面話題濃度較低。
進一步分析鄭、林兩人創造的正面聲量的話題，網路數據顯示，光是鄭文燦在他的官方粉絲專頁就創造逾1.3萬聲量，其中熱門話題包括總統蔡英文親赴桃園視察「防疫關懷包快疫通」、與醫護人員共同歡度母親節、慰勞市府第一線防疫人員等，甚至是搭上熱門社群話題「意外的point」，逐條細數桃市府針對快篩試劑、防疫關懷包等防疫議題的超前部署，在網路社群上獲得廣泛迴響。
而林右昌方面，則以市府關於孩童防疫、居家關懷服務專線等政策引發迴響，衛生局為擴增人力招募護理師的相關文章，也吸引民眾關注。綜觀而言，基桃兩市首長於這波疫情期間，除了配合中央「共存」政策方向，提供確診者、孩童、一般民眾必要協助外，也緊抓基層防疫人員「撐醫護」，搭配熱門流行話題進行正向宣傳，使得輿情對兩人的反應較為正面。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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