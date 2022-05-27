官媒帶頭！中國網紅發布「猴痘陰謀論」　暗指源於美國

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報導指出，在過去一週以來，猴痘成了中國官媒的報導重點，《新華社》、《人民日報》、《央視》紛紛對猴痘疫情發展作出了跟進報導和分析。由官媒所發起的相關熱搜話題常常佔據熱搜榜前幾名，借助著新聞熱度，不少親政府的網紅也開始散佈有關猴痘的陰謀論和假訊息，試圖將矛頭指向美國。
一名叫做「孤煙暮蟬」的中國網紅20日在微薄上貼出幾份文件截圖，聲稱是「美國洩漏的猴痘生化疫情計畫表」。但其實這份文件是美國智庫「核威脅倡議組織」（Nuclear Threat Initiative）的報告，研究內容是如何避免全球性的生物危機，所謂的「計畫表」則是報告假想出的生物危機場景。
中國親政府評論人士司馬南23日發布的影片當中，也暗指這次猴痘病毒源於美國實驗室的猴子。他指稱，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在今年1月份曾跑丟了4隻猴子，3隻被找回，1隻仍在逃在。報導指出，這件事情發生在賓州，當時一輛運送100隻猴子的卡車捲入車禍，猴子才會逃跑，但今年美國第一例猴痘病例出現在麻州，且患者是從加拿大回到美國後確診。
紐約城市大學健康政策和管理教授布魯斯·李（Bruce Y. Lee）表示，他並不驚訝中國會有這些陰謀論，有關於比爾蓋茲的猴痘陰謀論是新冠疫苗陰謀論的延續。布魯斯指出，預防民眾陷入陰謀論的最佳方法之一，就是要判斷訊息來源的可靠性。