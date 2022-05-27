COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

官媒帶頭！中國網紅發布「猴痘陰謀論」　暗指源於美國

▲近來歐美各國傳出多起猴痘病例。（圖／美聯社）
▲近來歐美各國傳出多起猴痘病例。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-27 13:13:14

自從英國5月13日出現第一例猴痘確診病例以後，西班牙、葡萄牙、義大利等多個歐洲國家陸續發現猴痘患者，不到一個禮拜，連美國都通報猴痘確診，全球已逾200例猴痘病例。隨著猴痘在北美、歐洲到中東逐漸擴散，與之相關的陰謀論以及假訊息也在中國流傳開來。外媒指出，中國親政府網紅以「美國生物實驗室」等假訊息為基礎，扭曲英文訊息，指控美國是猴痘傳播的源頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美國之音》報導，雖然中國尚未出現任何猴痘病例，但各大中國官媒已經將猴痘做為報導重點。中國網路審查機構也放任有關猴痘的不實消息和陰謀論傳播。美國政府、美國實驗室、美國猴子、美國軍隊，就連微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）都成為了陰謀論的主角。專家指出，在中國嚴格的言論管理機制下，不受管制的猴痘陰謀論意味著來自官方的允許和認可。

報導指出，在過去一週以來，猴痘成了中國官媒的報導重點，《新華社》、《人民日報》、《央視》紛紛對猴痘疫情發展作出了跟進報導和分析。由官媒所發起的相關熱搜話題常常佔據熱搜榜前幾名，借助著新聞熱度，不少親政府的網紅也開始散佈有關猴痘的陰謀論和假訊息，試圖將矛頭指向美國。

一名叫做「孤煙暮蟬」的中國網紅20日在微薄上貼出幾份文件截圖，聲稱是「美國洩漏的猴痘生化疫情計畫表」。但其實這份文件是美國智庫「核威脅倡議組織」（Nuclear Threat Initiative）的報告，研究內容是如何避免全球性的生物危機，所謂的「計畫表」則是報告假想出的生物危機場景。

中國親政府評論人士司馬南23日發布的影片當中，也暗指這次猴痘病毒源於美國實驗室的猴子。他指稱，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在今年1月份曾跑丟了4隻猴子，3隻被找回，1隻仍在逃在。報導指出，這件事情發生在賓州，當時一輛運送100隻猴子的卡車捲入車禍，猴子才會逃跑，但今年美國第一例猴痘病例出現在麻州，且患者是從加拿大回到美國後確診。

紐約城市大學健康政策和管理教授布魯斯·李（Bruce Y. Lee）表示，他並不驚訝中國會有這些陰謀論，有關於比爾蓋茲的猴痘陰謀論是新冠疫苗陰謀論的延續。布魯斯指出，預防民眾陷入陰謀論的最佳方法之一，就是要判斷訊息來源的可靠性。


西班牙猴痘病例增至84件　葡萄牙透過歐盟買疫苗

波及亞洲！俄烏戰爭掀糧食危機　專家：恐興食物民族主義

中國言論最自由？六四前夕　外媒：科技巨頭加強配合審查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀