因《浪姐3》再翻紅！王心凌曾自爆私領域 親吐最大遺憾
「甜蜜教主」王心凌近日因大陸節目《乘風破浪》（《乘風破浪的姐姐》第三季）再爆紅，兩岸網友討論度激增，還讓股票大漲，芒果超媒股價一度上漲近10%，市值飆升66億元人民幣（約293億新台幣），過往情史也一一被翻出。事實上，她兩年前推出《My! Cyndi!》極精選，也曾在社群上發起「開箱王心凌」有問必答的活動，而後王心凌官方YouTube頻道更釋出一支影片，她現身一一解答大家的疑問，自爆遇到不開心的事情會跟朋友小酌，也提到心中最大的遺憾。
王心凌在影片中透露，2019年在一場演唱會的尾聲時，突然一陣腿軟在舞台上跌倒，是她發生最糗的事；做過最瘋狂的事是在2005年，她一年裡發了3張專輯、拍完2部偶劇，整個人彷彿被掏空，她毅然決然要完成自己的心願，一個人跑去美國紐約遊學，她自己訂了語文學校，還在超寒冷的冬天跟同學一起去中央公園野餐，但無奈實在太冷、鼻涕直流，因此一下子就離開了。
有歌迷問她「可愛好還是性感好？」王心凌直覺反應：「小孩才做選擇，我們大人就什麼都好！」她表示性感的人也會有可愛的一面，很可愛的女人也會有很個性的時候。有別於以往大家對王心凌很溫柔、很溫柔的女神印象，她自爆遇到不開心的事會找朋友理性喝酒，生氣的時候也會罵髒話。她也提到，最大的遺憾是以前會幻想愛犬布魯托和自己的小孩窩在一起的可愛畫面，但這輩子達不到了，覺得有點感傷，她也坦言還沒走出布魯托離開後的情緒。
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