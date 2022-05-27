疫情衝擊商圈　國民黨：補助看得到吃不到、應及時到位

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國民黨表示，蔡英文政府今年四月初，未做好準備即倉促宣布「共存」防疫，導致疫情急速蔓延，民眾自主性降低外出消費，讓餐飲服飾以及許多商圈的業者措手不及，面臨經營困難的窘境，甚至連藝人經營的服飾店也因「疫下蕭條」傳出頂讓或退租的訊息。商家的生計瀕臨危機，百姓、業者的紓困已經刻不容緩。
國民黨指出，根據經濟部統計處最新資料顯示，今年四月份，餐飲業的營業額為620億元，較今年1月份的759億元，衰退了近兩成，約18.3%，較上個月的698億元下滑了逾一成，約11.1%，也較去年同期下跌5.8%。此外，成衣、鞋類、服飾配件等服飾零售業今年四月營業額為251億元，較今年1月份的364億元，慘跌了逾三成，約31%，較上個月的279億元下滑了近一成，約9.8%，也較去年同期下跌1.7%。
「四月只是衰退的先兆，五月才是雪崩的開始！」國民黨強調，疫情從五月開始攀峰，真正的高峰還不知何時到來？確診及居隔人數持續增加，民眾自我保護的模式已經啟動，大幅減少外出採購、聚會外食的消費行為，讓商圈店家的營業額從五月份開始，恐面臨雪崩式遽降的經營危機。
國民黨表示，蔡英文政府的搶救、紓困卻如同防疫一樣「慢半拍」，遲至疫情延燒的一個半月後才提出所謂的「因應疫情新一波振興作為」，但業者們普遍反映，這塊餅很難吃得到，例如「助產業」中的「補助餐飲業者行銷方案」，根本是僧多粥少難爭取；「減負擔」中的租金減收措施，必須是承租國有不動產，對於許多商圈的店家而言，根本完全沒有幫助。
對於商圈業者的紓困，國民黨提出四項主張：第一，補助店家租金，第二，補助員工最低薪資2至3個月，第三，減免相關稅金，第四，協助營運資金的低利貸款。
國民黨強調，去年因三級警戒、禁內用等措施，讓商家受創嚴重，但今年疫情蔓延、確診人數較去年更為嚴重，民眾自主性「升三級警戒」，絕非蔡政府所謂只是「與疫情共存的陣痛期」，小規模的商家經不起這段疫情海嘯的衝擊，呼籲蔡政府應該比照去年的紓困規模，協助業者持續經營、維繫生計，順利渡過這波疫情的難關。