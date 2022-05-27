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疫情衝擊商圈　國民黨：補助看得到吃不到、應及時到位

▲國民黨呼籲政府提供商圈業者即時紓困。（圖／資料照片）
▲國民黨呼籲政府提供商圈業者即時紓困。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-05-27 13:53:58

中國國民黨今（27）日召開「疫情海嘯衝擊，商圈冷清清、業者苦哈哈！」記者會指當前疫情衝擊下，民眾自主減少外出消費，讓各商圈呈現人潮稀少的冷清景象，業者苦撐經營，需政府紓困作為；但蘇內閣昨天提出「因應疫情新一波振興作為」，雖然畫出大餅，但許多業者仍感嘆「看得到、難吃到」。對受創最深的餐飲小吃、服飾等商圈業者的補助或紓困如「杯水車薪」，且申請標準、程序不明確，更是「緩不濟急」。國民黨呼籲蔡政府「助產業」應該「及時到位」，如同去年紓困4.0，直接補助營業受損商家的店家租金及員工薪資等，才能真正解業者的燃眉之急。

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今天記者會由副秘書長兼文傳會主委王育敏、組發會社會部主任水雲翔參與，並邀請台北市婚紗攝影商業同業公會副理事長王榮文、士林夜市安平街商圈協會理事長賴彥璉、士林夜市自治會理事長蘇文山、台北市東區商圈發展協會營運總監林憶欣、台北市東區商圈發展協會執行長賴冠允、烏來溫泉社區發展協會總幹事何應明(新北市議員參選人)、府中商圈榮譽理事長洪啟峰(新北市產業觀光促進發展協會理事長)等商圈業者代表出席，親身闡述當前受到疫情衝擊下，商圈店家遭遇的困境，呼籲政府應傾聽業者心聲，「及時紓困、確實到位」，避免引爆大規模的關店潮或退租潮。

國民黨表示，蔡英文政府今年四月初，未做好準備即倉促宣布「共存」防疫，導致疫情急速蔓延，民眾自主性降低外出消費，讓餐飲服飾以及許多商圈的業者措手不及，面臨經營困難的窘境，甚至連藝人經營的服飾店也因「疫下蕭條」傳出頂讓或退租的訊息。商家的生計瀕臨危機，百姓、業者的紓困已經刻不容緩。

國民黨指出，根據經濟部統計處最新資料顯示，今年四月份，餐飲業的營業額為620億元，較今年1月份的759億元，衰退了近兩成，約18.3%，較上個月的698億元下滑了逾一成，約11.1%，也較去年同期下跌5.8%。此外，成衣、鞋類、服飾配件等服飾零售業今年四月營業額為251億元，較今年1月份的364億元，慘跌了逾三成，約31%，較上個月的279億元下滑了近一成，約9.8%，也較去年同期下跌1.7%。

「四月只是衰退的先兆，五月才是雪崩的開始！」國民黨強調，疫情從五月開始攀峰，真正的高峰還不知何時到來？確診及居隔人數持續增加，民眾自我保護的模式已經啟動，大幅減少外出採購、聚會外食的消費行為，讓商圈店家的營業額從五月份開始，恐面臨雪崩式遽降的經營危機。

國民黨表示，蔡英文政府的搶救、紓困卻如同防疫一樣「慢半拍」，遲至疫情延燒的一個半月後才提出所謂的「因應疫情新一波振興作為」，但業者們普遍反映，這塊餅很難吃得到，例如「助產業」中的「補助餐飲業者行銷方案」，根本是僧多粥少難爭取；「減負擔」中的租金減收措施，必須是承租國有不動產，對於許多商圈的店家而言，根本完全沒有幫助。

對於商圈業者的紓困，國民黨提出四項主張：第一，補助店家租金，第二，補助員工最低薪資2至3個月，第三，減免相關稅金，第四，協助營運資金的低利貸款。

國民黨強調，去年因三級警戒、禁內用等措施，讓商家受創嚴重，但今年疫情蔓延、確診人數較去年更為嚴重，民眾自主性「升三級警戒」，絕非蔡政府所謂只是「與疫情共存的陣痛期」，小規模的商家經不起這段疫情海嘯的衝擊，呼籲蔡政府應該比照去年的紓困規模，協助業者持續經營、維繫生計，順利渡過這波疫情的難關。

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