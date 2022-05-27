助384名新二代向學！新北頒發160萬元獎學金

近年來新南向政策大力推廣，111年度新北市新住民子女獎助學金錄取名單於日前出爐，共計384名國小至高中學生獲得殊榮，新北市教育局預計在六月撥入獎助學金到錄取學生就讀學校，合計頒發新台幣160萬元，教育局長張明表示，藉此勉勵優秀向學及關懷扶助清寒家庭的新住民子女，更是傳遞把新住民及其子女視為雙語言、跨文化人才資產的「新」價值，最後期許新住民子女再接再厲，做最好的自己。
目前就讀雙溪高中的邱同學，母親來自越南，選擇在地就學並在校選修越南語，在學校中經常幫忙班務，甚至跑腿也是第一個舉手，也積極參與校內舉辦的國語朗讀比賽拿下第一名，並參與「2022新北校園廣告人創意影片」徵件，結合新北青春山海線等政策，希望拍出理想的雙溪家鄉樣貌。課餘也輔導國中學弟妹背誦與解題，日復一日賺點零用錢減少家裡負擔。邱父表示，他很投入課業，唸書全神貫注不輕易休息，課餘常指導兩個妹妹寫功課，是負責任的大哥。
另外新北高工洪祥恩同學在高三學期智育成績維持全班第一名，除了當過班級模範生，也考取三張丙級技術士證照，最近獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。洪母來自菲律賓，她表示，這次祥恩能榮獲獎學金覺得很安慰，期許孩子更上一層樓，用已熟捻的技能創造帶給其他人更便利的行動應用程式，對社會有所貢獻。