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助384名新二代向學！新北頒發160萬元獎學金

▲獲新住民子女獎助學金的新北高工洪祥恩同學不但考取三張丙級技術士證照，最近也獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。（圖／教育局提供）
▲獲新住民子女獎助學金的新北高工洪祥恩同學不但考取三張丙級技術士證照，最近也獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。（圖／教育局提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-27 16:43:00

近年來新南向政策大力推廣，111年度新北市新住民子女獎助學金錄取名單於日前出爐，共計384名國小至高中學生獲得殊榮，新北市教育局預計在六月撥入獎助學金到錄取學生就讀學校，合計頒發新台幣160萬元，教育局長張明表示，藉此勉勵優秀向學及關懷扶助清寒家庭的新住民子女，更是傳遞把新住民及其子女視為雙語言、跨文化人才資產的「新」價值，最後期許新住民子女再接再厲，做最好的自己。

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目前就讀雙溪高中的邱同學，母親來自越南，選擇在地就學並在校選修越南語，在學校中經常幫忙班務，甚至跑腿也是第一個舉手，也積極參與校內舉辦的國語朗讀比賽拿下第一名，並參與「2022新北校園廣告人創意影片」徵件，結合新北青春山海線等政策，希望拍出理想的雙溪家鄉樣貌。課餘也輔導國中學弟妹背誦與解題，日復一日賺點零用錢減少家裡負擔。邱父表示，他很投入課業，唸書全神貫注不輕易休息，課餘常指導兩個妹妹寫功課，是負責任的大哥。

另外新北高工洪祥恩同學在高三學期智育成績維持全班第一名，除了當過班級模範生，也考取三張丙級技術士證照，最近獲得全國技能競賽北分區賽行動應用開發職種第三名。洪母來自菲律賓，她表示，這次祥恩能榮獲獎學金覺得很安慰，期許孩子更上一層樓，用已熟捻的技能創造帶給其他人更便利的行動應用程式，對社會有所貢獻。

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