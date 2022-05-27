私密照2度外流！王心凌心太軟沒提告：為愛情失去所有

「甜蜜教主」王心凌參與大陸綜藝節目《乘風破浪》，以一首經典歌曲〈愛你〉，成功掀起一波回憶殺，20多年前的舊愛范植偉卻在此時發文惹議，讓網友為王心凌感到不值，而她人生中的幾段情史，似乎都所遇非人，繼范植偉曝光合影後，重挫兩人事業，之後和姚元浩的4年多戀情也因私密照外流，導致分手撕破臉，王心凌不諱言，當時「因為這一場戀愛，幾乎失去了所有」。





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▲范植偉2010年曬出與王心凌合影，斷送自己的演藝事業。（圖／范植偉FB）

姚元浩曾與隋棠有段轟轟烈烈的愛情，兩人分分合合在一起了8年，連家人都有深厚交集，雖然最後未果，但後來兩人都各自都找到屬於彼此的幸福，隋棠現在有了好的歸宿，還育有三個可愛的孩子，姚元浩與王心凌則經過這些風風雨雨，也一度交往了4年。





▲姚元浩（左）與王心凌曾交往多年。（合成圖／翻攝自臉書，2017.08.08）

當初隋棠與姚元浩的分手，王心凌捲入疑似小三風波，她多次否認。而面對感情她也相當勇敢，曾在演唱會上真心告白「我，3年前因為一場戀愛，幾乎失去了所有，包含籌備的小巨蛋演唱會，有人說我勇敢，有人說我太傻。也許到現在還是有很多人想問我一個問題，如果再來一次的話，你還是會這麼勇敢的去愛嗎？」但她也堅定表示，愛情不就是這樣嗎，有機會去認真愛一個人，就值得了吧。





兩人之後斬斷4年情，原因眾說紛紜，其一是兩人都在衝刺各自事業，聚少離多，才會決定分手，經紀公司表示：「2人和平分手，否認有第三者介入。」沒料到的是，後來姚元浩拍攝王心凌在家睡著的私密床照意外流出，讓兩人徹底撕破臉，王心凌寫了千字長文，坦承發現此事時心太軟，「這件事情，應該要告的時候，我沒告，因為我始終無法狠下心對一個曾經在一起過的人提起訴訟，不論是分手前或是分手後」。





▲王心凌不介意被貼上「甜蜜教主」的標籤。（圖／芒果TV提供）

情路上跌跌撞撞，兩度和情人的私密照被外流，當時被封為「渣男磁鐵」的王心凌，最後樂觀看待，「我決定往前看了，人生很短，不要再把時間浪費在不必要的人事物上了」。



