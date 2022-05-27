台股開高走高！電金助攻發威 終場漲近300點、收16266點
美股昨（26）日四大指數皆揚，帶動台北股市今（27）日表現開高走高，在電金點火下，終場漲近300點，漲幅1.86%，收在16266.22點，成交金額新台幣2194億元。權值股台積電，終場漲16元，漲幅3%以上，收在530元。金融股更是紅通通，包括富邦金、國泰金、開發金、玉山金漲逾2%。
台北股市今日開盤漲107.08點，加權股價指數以16075.91點開出， 盤中電金發威助攻，終場漲近300點，漲幅1.86%，收在16266.22點，成交金額新台幣2194億元。權值股台積電，終場漲16元，漲幅3%以上，收在530元。聯電漲1.6%，來到50.2元。聯發科漲逾2%，來到851元。
其他，重要電子股中，友達漲2.3%，來到17.35元。和碩漲1.6%，來到67元。大立光也漲2%以上，來到1655元。國巨漲幅近2%，來到393元。旺宏漲逾1%，來到39元。金融股一片喜氣，富邦金、國泰金、開發金、玉山金漲逾2%，其他，華南金、新光金、兆豐金、台新金、元大金漲超過1%。電器電纜族群表現亮眼，華新漲5%以上，宏泰、華電、禾聯碩漲超過1%。