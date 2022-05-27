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BNT兒童疫苗已配送68萬劑　各縣市分配數量計算公式曝光

▲指揮中心說明BNT兒童疫苗各縣市分配數量。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）
▲指揮中心說明BNT兒童疫苗各縣市分配數量。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 14:15:352022-05-27 14:24:41

中央流行疫情指揮中心今(27)日說明，有關今(2022)年5月24日及5月27日 Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗配送數量，係依各縣市5-11歲戶籍人口數以接種率7成預估，扣除教育部提供6-11歲Moderna意願調查人數8成及5-11歲確診人數（因確診3個月後才能接種疫苗），為基本分配量。另考量各縣市疫情嚴重程度，該縣市COVID-19盛行率如高於全國盛行率，再加配基本分配量之10%。

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▲指揮中心說明兒童BNT疫苗配送計算公式。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明兒童BNT疫苗配送計算公式。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，前述分配量共約68萬劑，剩餘約10萬劑，將於5月30日依各縣市提報預估不足數，衡酌該縣市6-11歲兒童已接種Moderna人數、疾病流行程度、5-11歲兒童Pfizer-BNT意願調查結果等原則配送部分數量，剩餘不足數，將於下一批疫苗進口後一次補足。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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