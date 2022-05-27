BNT兒童疫苗已配送68萬劑 各縣市分配數量計算公式曝光
中央流行疫情指揮中心今(27)日說明，有關今(2022)年5月24日及5月27日 Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗配送數量，係依各縣市5-11歲戶籍人口數以接種率7成預估，扣除教育部提供6-11歲Moderna意願調查人數8成及5-11歲確診人數（因確診3個月後才能接種疫苗），為基本分配量。另考量各縣市疫情嚴重程度，該縣市COVID-19盛行率如高於全國盛行率，再加配基本分配量之10%。
指揮中心表示，前述分配量共約68萬劑，剩餘約10萬劑，將於5月30日依各縣市提報預估不足數，衡酌該縣市6-11歲兒童已接種Moderna人數、疾病流行程度、5-11歲兒童Pfizer-BNT意願調查結果等原則配送部分數量，剩餘不足數，將於下一批疫苗進口後一次補足。（編輯：倪浩軒）
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