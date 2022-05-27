中重症+343！12歲童肺炎併呼吸衰竭亡 兒童重症累積18例
流行疫情指揮中心今（27）日宣布，中重症部分新增343人，其中中症新增227人、重症新增116人；死亡新增126人，其中有1起兒童病例，為12歲男童，未接種疫苗，有遺傳性神經系統疾病，長期臥床，使用呼吸器，死因為肺炎併呼吸衰竭。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年累計的中重症個案已經超過4000位，其中931人死亡；今天死亡的126人中，77例男性、49例女性年齡分布從12歲到90歲以上，其中85人沒打滿3劑疫苗，年齡超過80歲的有73位。
羅一鈞說明，今日兒童死亡再新增1人，為12歲男童，有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，本身沒有接種疫苗，死因為肺炎併呼吸衰竭，不幸過世。
重症部分，羅一鈞指出，新增1名5歲女童，有發展性疾患，5/21發燒，5/22快篩陽性，因嘔吐、全身痙攣、意識喪失等症狀緊急送醫，當時體溫37.6度。
羅一鈞說，醫師檢查後，認為女童疑似腦炎及呼吸窘迫，隨即插管並入住加護病房，經多重藥物治療後，5/24順例拔管，移除呼吸器，續住加護病房，目前使用高流量氧氣鼻管輔助呼吸，現在病況比較穩定。
羅一鈞指出，累積兒童重症18位，其中包含8位腦炎、6位肺炎、2位敗血症、1位敗血症、1位家中猝死。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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