兒童快篩大哭大鬧？　大林慈濟自製動畫影片撫平情緒

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大林慈濟醫院臨床心理中心主任陳可家表示，人們對於陌生的情境或事件容易提前感到焦慮，因為事情還沒發生，預期的焦慮會比真正遇到事情時的焦慮感更嚴重，但如果可以在事情發生前，先在腦中學習，特別是透過影像來學習，就可以降低焦慮感。
動畫安撫兒童情緒 了解過程防擔憂
陳可家主任指出，小小孩對於陌生焦慮的反應往往更激烈，為了幫助這些孩子，也幫醫護人員和家長節省一些安撫孩子的力氣，臨床心理中心特別與內科、教學部一起合作製作一部動畫，來安撫小朋友。讓孩子們在篩檢前先透過影片瞭解所有篩檢的過程，幫助孩子們降低焦慮程度，而且影片中還加入篩檢過程中可能發生的事，「會有一點點痠痠的、痛痛的、打噴嚏，或者有一點點流血」，先讓孩子知道，萬一你有這種感覺，這都是正常的，大多數的孩子都會遇到這個狀況，所以就比較不會擔心，降低他們對突發事件的擔憂。
重覆觀看影片 有助降低未知焦慮
小朋友看完影片，有充分的學習，可以知道發生什麼事，為什麼需要篩檢，會出現什麼不舒服的症狀，主要目的是讓小朋友知道這些都是正常的，都在掌握之中，透過影片學習，不只能知道快篩的情況，也會知道戴口罩、勤洗手是保護自己最好的方法。
陳可家主任建議，家長可以在家中就先讓因等待篩檢而焦慮的孩子觀看，並可重覆觀看影片，有助於降低未知的焦慮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53924
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