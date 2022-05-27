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星宇航空A330neo體驗首航5/30開賣！商務艙最低免萬元

▲星宇航空全新A330neo免出國就可搭！飛行體驗首航攜手易遊網，推港味巡禮微旅行。（圖／易遊網提供）
▲星宇航空全新A330neo免出國就可搭！飛行體驗首航攜手易遊網，推港味巡禮微旅行。（圖／易遊網提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-27 14:26:37

世界各國陸續開放國境，不久的將來國內疫情穩定之後，很可能迎來一波報復性出國旅遊！但在此之前，想回味一下坐飛機的感覺嗎？易遊網與星宇航空推出全台第一架A330neo廣體客機飛行體驗首航活動，將在6月25日中午從桃園機場起飛，大約3小時的飛行時間將遨遊日本宮古島上空，並鳥瞰台灣東海岸美景，想搶先搭乘星宇航空A330neo廣體客機的朋友千萬不能錯過，旅程將於下週一（5/30）上午11時在易遊網開賣，經濟艙6,330元起  商務艙10,330元起，星宇迷要趕緊做好準備搶票！

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易遊網指出，這次首航活動還獲得香港旅遊發展局的支持，同步打造「港味巡禮微旅行」主題活動，特邀獲米其林一星和亞洲50大餐廳的「MUME」進駐候機室，並獨家打造活動限定港味小點，搭乘此班機的所有乘客都可以免費享用。來自香港的「MUME」主廚林泉更親臨現場說菜，讓旅客對香港美食文化和創新料理有更深刻的認識。此外，現場將舉辦「香港私房美食分享會」，由主廚林泉與香港文字工作者兼攝影師梁大文一起進行跨界對談，分享對港味的味覺記憶外，還會介紹香港最新旅遊情報，像是西九龍、M+視覺文化博物館等新景點與私房美食口袋名單，會後還有「香港文華東方酒店住宿券」抽獎活動，讓旅客登機前先來趟充滿驚喜的港味巡禮。

而這次次飛行體驗根據艙等與座位劃分為5種票價，經濟艙包含有「舒適走道座(1人2座)」每人含稅6,330元、「靠窗景觀雙人套票」雙人含稅價14,330元以及「靠窗景觀大空間雙人套票」雙人含稅價16,330元，經濟艙旅客於機上可品嚐星宇超人氣的「胡同燒肉」機上餐。而商務艙則有「舒適走道座」每人含稅10,330元，以及「靠窗景觀座」每人含稅12,330元，並奢享米其林空中饗宴「Longtail」機上餐，享用精緻絕佳的機上餐點。更將在班機上首度提供蜷尾家全新口味冰淇淋，全艙等旅客當日將一起揭曉新口味。

另一項優惠是，若持「玉山信用卡」訂購飛行活動，不限金額輸入折扣碼【ESUN500】現折500元；單筆滿1萬元輸入折扣碼【ESUN1000】現折1,000元，等於商務艙每人最低含稅不到1萬元。
 

▲星宇航空A330neo經濟艙採用德國RECARO座椅。（圖／易遊網提供）
▲星宇航空A330neo經濟艙採用德國RECARO座椅。（圖／易遊網提供）
星宇航空日前引進全台唯一空中巴士A330neo廣體客機，延續一貫的美學格調，全新A330neo由BMW Designworks團隊操刀，展現精品般的高質感設計，硬體設備也全面升級，像是個人娛樂系統享有4K高畫質、全機支援藍牙無線音源傳輸、客艙LED照明可切換不同情境燈光、隨身行李置物櫃加大空間等，實現超越同業的乘坐體驗。

商務艙以太空銀背殼完整包覆，更加強全平躺式座椅隱密性，並且每位旅客有獨立出入道口；而經濟艙則採用德國RECARO座椅，皮革頭靠有6種調整角度，從腿部空間到頭部支撐都能更加舒適。星宇A330neo透過各種細節的琢磨打造出絕佳飛行體驗，現在不用出國就能搶先搭乘，體驗票價絕對比未來出國票價更為划算！ 

易遊網強調，這次參與搭乘星宇A330neo飛行體驗的旅客，皆可獲得此趟班機專屬紀念禮品，包含有星宇A330neo旅行頸枕(商務艙限定)、星宇A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶、星宇A330neo搭機證書、易遊網品牌帆布袋、台灣匠心X小村遠遠台東香氛口罩組(一盒)，以及香港旅遊發展局贈送的香港風格電腦包和香港沁心藝境套卡(一套24張)。此外，機上將特獻「WAT Cocktail」楊枝甘露瓶裝雞尾酒，讓旅客在空中品嚐亞洲最潮雞尾酒，享受初夏微醺時光。

▲星宇航空A330neo商務艙，每位旅客有獨立出入道口。（圖／易遊網提供）
▲星宇航空A330neo商務艙，每位旅客有獨立出入道口。（圖／易遊網提供）

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