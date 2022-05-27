星宇航空A330neo體驗首航5/30開賣！商務艙最低免萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
而這次次飛行體驗根據艙等與座位劃分為5種票價，經濟艙包含有「舒適走道座(1人2座)」每人含稅6,330元、「靠窗景觀雙人套票」雙人含稅價14,330元以及「靠窗景觀大空間雙人套票」雙人含稅價16,330元，經濟艙旅客於機上可品嚐星宇超人氣的「胡同燒肉」機上餐。而商務艙則有「舒適走道座」每人含稅10,330元，以及「靠窗景觀座」每人含稅12,330元，並奢享米其林空中饗宴「Longtail」機上餐，享用精緻絕佳的機上餐點。更將在班機上首度提供蜷尾家全新口味冰淇淋，全艙等旅客當日將一起揭曉新口味。
另一項優惠是，若持「玉山信用卡」訂購飛行活動，不限金額輸入折扣碼【ESUN500】現折500元；單筆滿1萬元輸入折扣碼【ESUN1000】現折1,000元，等於商務艙每人最低含稅不到1萬元。
星宇航空日前引進全台唯一空中巴士A330neo廣體客機，延續一貫的美學格調，全新A330neo由BMW Designworks團隊操刀，展現精品般的高質感設計，硬體設備也全面升級，像是個人娛樂系統享有4K高畫質、全機支援藍牙無線音源傳輸、客艙LED照明可切換不同情境燈光、隨身行李置物櫃加大空間等，實現超越同業的乘坐體驗。
商務艙以太空銀背殼完整包覆，更加強全平躺式座椅隱密性，並且每位旅客有獨立出入道口；而經濟艙則採用德國RECARO座椅，皮革頭靠有6種調整角度，從腿部空間到頭部支撐都能更加舒適。星宇A330neo透過各種細節的琢磨打造出絕佳飛行體驗，現在不用出國就能搶先搭乘，體驗票價絕對比未來出國票價更為划算！
易遊網強調，這次參與搭乘星宇A330neo飛行體驗的旅客，皆可獲得此趟班機專屬紀念禮品，包含有星宇A330neo旅行頸枕(商務艙限定)、星宇A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶、星宇A330neo搭機證書、易遊網品牌帆布袋、台灣匠心X小村遠遠台東香氛口罩組(一盒)，以及香港旅遊發展局贈送的香港風格電腦包和香港沁心藝境套卡(一套24張)。此外，機上將特獻「WAT Cocktail」楊枝甘露瓶裝雞尾酒，讓旅客在空中品嚐亞洲最潮雞尾酒，享受初夏微醺時光。