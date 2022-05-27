beanfun!漫畫星x黃色書刊顛覆疆屍想像！迎戰末日星題材
beanfun!漫畫星致力於台灣原創漫畫，從3月起陸續推出台灣原創漫畫，種類也十分多元，舉凡武俠、戀愛穿越、Vtuber漫畫化等目前都在連載中，展現出台灣漫畫豐富的創意。以《勇者系列》爆紅的漫畫家黃色書刊，也在beanfun!漫畫星的邀請之下，推出了以殭屍為題材的漫畫《食屍鬼》。黃色書刊的前幾部作品《哀傷浮游》、《W》、《勇者系列》都嘗試從不同的角度去看各種故事，在《食屍鬼》的創作中，黃色書刊也挑戰從「殭屍」的角度去描繪故事，讓人對這樣的敘事手法感到耳目一新。目前《食屍鬼》在beanfun!漫畫星每周三更新，隨著故事的發展在未來也有更多衍伸商品誕生的可能性，例如貼圖、周邊等，所以喜歡黃色書刊的讀者們千萬不要錯過這部作品！
「殭屍」一直都是ACGN界永恆不滅的題材，在近年來隨著《陰屍路》、《屍速列車》等各種知名影劇推出，也讓殭屍這個題材接觸到更廣大的群眾。《勇者系列》的作者黃色書刊因為從小就接觸到許多殭屍作品，所以構思新作的時候就想要以殭屍為主題，他覺得殭屍雖然是恐怖的代表，但卻有著獨特的魅力，因此在這部作品中，黃色書刊也希望呈現出殭屍們「可愛」的一面。至於為何會從殭屍的角度出發去描繪故事，黃色書刊笑說，以前小時候玩殭屍遊戲時，身為一個到處獵殺殭屍、火力十足的玩家，應該要讓殭屍們感到恐懼才對，因此促成了想讓殭屍當主角，帶大家看看平常只會無意義呻吟的殭屍，也有著思考能力以及不同的情緒。
黃色書刊筆下的女主角一直都很有魅力，而《食屍鬼》的女主角拉米在設定上就是一個人見人愛的校花，黃色書刊表示拉米是他以前養的兔子的名字，所以這個角色投注了對她的感情，也希望由拉米這個角色，帶領大家了解《食屍鬼》的世界。而雖然《勇者系列》是帶有社會議題諷刺的漫畫作品，但因為《食屍鬼》有想要描述的世界觀，短期內會先以這個部分為主，也希望大家能跟著連載的步調去體驗黃色書刊的殭屍世界，至於後續劇情會怎麼發展，黃色書刊保持一貫的作風，丟出了這個題目，讓讀者們各自想像。
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