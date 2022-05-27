台灣「最強滷肉飯」稱霸62年！老饕全認：比它難吃可收了
台灣有美食聖地之稱，各地都有許多經典平價美食，像是滷肉飯、臭豆腐、蚵仔煎和大腸麵線等；對此，就有網友好奇「台灣最頂滷肉飯是不是鬍鬚張」，貼文一出，網友全認同，紛紛大讚「水準之上」。
該名網友在PTT以「台北市最頂的滷肉飯是鬍鬚張嗎？」為題發文，表示上次和朋友去逛寧夏夜市，結果一堆店家沒開，最後跑去吃某間滷肉飯和鬍鬚張，「吃完發現鬍鬚張比較好吃」；又有一次跑去北投市場吃某家名店，他感覺也普通，因此好奇在文末發問「台北市最頂的滷肉飯應該就是鬍鬚張了吧」？
貼文一出，不少人認同，「比鬍鬚張難吃的其實應該要刪主動菜單」、「鬍鬚張算不錯了吧，能開到連鎖」、「鬍鬚張水準之上阿，比它好吃一定很多，但是比它衛生的應該沒幾家~」、「用一等米的不多吧」；但也有人認為，「就及格線」、「被排骨耽誤的滷肉飯店」、「我家巷口吧」。
事實上，根據維基百科指出，鬍鬚張是一家台灣餐飲連鎖企業，以滷肉飯而知名。在1960年，生於雲林斗六的張炎泉在臺北市民生西路台北市警察局雙連派出所對面路邊擺設攤販，販賣滷肉飯、滷豬腳等台灣傳統小吃，當時並沒有店名，口碑不錯，生意日益興隆，張炎泉每日忙於工作而疏於整理鬍鬚，所以較為親近的常客便以其醒目的鬍鬚暱稱張炎泉為「鬍鬚張」，「鬍鬚張」也逐漸成為張炎泉攤位的稱呼，直到成立公司、設立中央廚房，2014年企業識別系統改為現今樣式，也在台灣滷肉飯界稱霸62年。（編輯：郭佩蓉）