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快篩實名制第2輪6月第2週開賣　陳時中呼籲民眾分流購買

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 15:07:34

0～6歲孩童免費提供家用快篩試劑，6/1起家長就可以到藥局領取，另外指揮中心也公布今（27）日快篩實名制的銷售情形，截止中午只有一家完售，可售1418039人份中僅售出39647人份，對此，指揮官陳時中表示，第2輪快篩實名制預計將在6月第2週上路，呼籲第一輪還沒買的民眾這幾天趕快去買，而要替小孩拿免費快篩的家長則可以把握在6月第2週前，大家自主做好分流。

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▲0～6幼兒將免費提供快篩試劑。（圖／指揮中心）
▲0～6幼兒將免費提供快篩試劑。（圖／指揮中心）
陳時中說明，連續兩天到中午只有同一家藥局完售，會針對這家藥局規劃提供更多快篩，目前看來可販售快篩的剩餘量很多，現在要購買都很方便，呼籲第1輪還沒買的民眾，把握5月底最後這幾天趕緊購買。

陳時中解釋，6/1開始家長可至藥局領取免費幼兒快篩，到時人潮可能變多，第1輪快篩實名制這幾天先去買，6月初的時段保留給家長領取幼兒快篩，然後6月第2週快篩實名制第2輪上路，這樣子全民自主分流，情況會比較順暢。

陳時中也補充，目前計劃是6月第2週快篩實名制第2輪上路，但也會視人流銷售狀況調整，不排除提前或延後，但原則就是預定在6月第2週這個時間點。（編輯：倪浩軒）

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