炎亞綸不忍了！教顏佑庭被罵霸凌　怒吼：我不夠像保母嗎

金鐘獎最佳主持人炎亞綸情商極高，在實境節目《來吧！營業中》擔任餐廳外場工作，表現頗獲好評，相較之下，男星顏佑庭則因不適應服務業流程，選擇暫時退出，先去其他餐廳實習，告別夥伴時哭成淚人兒，其粉絲相當心疼，指責炎亞綸對年幼10歲的晚輩不夠寬容，一向高EQ的炎P忍不住抖出內幕，讓觀眾直呼「要血流成河了嗎？」





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▲炎亞綸（左起）、唐綺陽和吳姍儒去年以公視《36題愛上你》獲得金鐘獎。（圖／記者陳思誼攝）

顏佑庭在節目裡屢屢出錯，多次不懂指示送錯餐點，或推薦客人已經沒有製作原料的奶昔，跟不上餐廳接客節奏，上週迎接《全明星運動會》領軍錢薇娟，調酒時又拿成單價較高的威士忌，被炎亞綸及時糾正，避免錯誤發生，他多次出手幫忙顏佑庭，卻被粉絲指控沒包容心，稱他是「職場霸凌」。





▲顏佑庭（右）因為不夠熟練，餐廳成員讓他只要負責咖啡拉花即可。（圖／TVBS提供）

炎亞綸也不忍了，直接在《營業中》臉書留言回覆網友，透露錄製過程中，大家都在花時間指導顏，只是片段沒有剪輯呈現，「從節目錄製前期，每人都在花時間幫他背菜單、學禮儀、倒啤酒，還有人跟他說要怎麼接話應對進退？光是背菜單，節目組不剪出來，剪出來你臉不要太腫，凌晨四點還在背菜單！」





說到走心的炎亞綸，也認為年齡跟經驗並非問題所在，畢竟其他成員也並非都是餐廳經營者，況且顏佑庭年屆28歲，並非小孩子，他略帶怒氣表示：「我請問你，背菜單真的跟經驗經歷有關係嗎？還是我們一開始就給極大壓力給他？或是我們都讓客人當試驗品顧著他就好？」、「28歲需要我像對待小孩一樣對待嗎？」、「《來吧！營業中》裡我還不夠像保母嗎？為什麼我還要花時間跟他說他做錯什麼？」





▲炎亞綸強調大家都在幫忙顏佑庭，但不可能只顧他一個。（圖／翻攝Dcard）

▲炎亞綸不滿表示，自己還不夠像保母？（圖／翻攝Dcard）

▲炎亞綸認為顏佑庭已經28歲，不能當成小孩看待。（圖／翻攝Dcard）

▲炎亞綸說請大家不要逼他開直播。（圖／翻攝Dcard）

在《營業中》一人抵三人用的炎亞綸，被粉絲苦勸不要再參加第二季 ，但他強調不會逃避，坦率表示因為服務細節必須緊盯顏佑庭，沒想到卻被誤解成霸凌，讓人哭笑不得，「不要逼我開直播把沒有剪進節目的幫助講出來，莫名其妙」。



