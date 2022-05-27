不能出國就上網血拼日貨！樂天：跨境美妝零食銷量翻2倍

近日航空業者開賣日本冬季機票，民眾搶票造成官網大當機，不難看出消費者已迫不及待想要出國旅遊，無法出國間接推升跨境購物的意願！根據2022台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析表示，疫情期間消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好之上。樂天市場觀察近一年站上數據，跨境商品整體銷售額提升近5成，其中又以「美妝」、「零食雜貨」最受消費者喜愛，比往年提升了2倍。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據樂天市場站上的日本樂天官方旗艦店觀察，近年日系零食為最受消費者青睞的商品，占整體業績30%。而日系開放彩妝、專櫃保養商品人氣居高不下，今年整體銷售量相較去年同期約提升3成，可見民眾雖然不能出國，依然透過境外購物來回味異國購物樂趣。樂天市場於日本樂天官方旗艦店，推出領券限折優惠活動，即日起5/31止，只要於結帳時輸入網頁提供代碼即可領取優惠券折現，像是新手媽媽拯救孩子紅屁屁的幫寶適尿布可滿千折百，5/29前DHC滿999折100、5/30前媽咪感恩祭全館滿599折60。▲日本樂天官方旗艦店推出領券限折優惠活動，即日起5/31止，結帳時輸入代碼即可領取優惠券折現。（圖／廠商提供）除了樂天市場站上的眾多跨境店家外，消費者亦可透過日本樂天官方海外轉運服務（Rakuten Global Express），只要註冊成為會員並完成認證後，便會獲得專屬的日本集運地址，即可開始於日本任一網站購物。無論是Super Delivery、ZOZOTOWN、MAGASEEK等日本人氣電商，或是Amazon、Yahoo! Shopping、UNIQLO日本熱門購物網站，透過 Rakuten Global Express服務將貨品直送到家。買Apple省很大！3C賣場MacBook Air小套餐 9.2折帶回家微軟模擬飛行推「捍衛戰士 獨行俠」DLC 訂閱用戶免費玩vivo X80蔡司鏡頭對決iPhone！試拍比一比 這效果超驚艷