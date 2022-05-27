兒童「發燒41度」當指標太嚴苛？陳時中：有警訊都要注意
中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增94855例COVID-19確定病例，分別為94808例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增126例死亡。死亡個案連續創新高，尤其兒童死亡的案例更是引發外界關注。有醫師認為指揮中心之前公布的兒童染疫8大重症前驅症狀之中，「發燒41度」的標準太嚴苛，建議一發燒就要送醫評估。對此，指揮官陳時中解釋，發燒到41度就要特別注意，但不是說發燒38、39度就不用管，「有其他警訊都要特別注意」。
陳時中解釋，兒童出現發燒症狀家長一定都會憂心，也很難去訂出一個明確的溫度，說一定要燒到這溫度才算嚴重，會特別列出「發燒41度」當作8大重症前驅症狀，是因為若出現超高燒到41度就必須要非常特別注意，但也不是指說發燒38、39度就沒關係不用管。
陳時中說明，自己也有在照顧孫子，看過很多兒童發燒狀況，以前也曾經是小孩，也有過發燒的經驗，只要出現發燒家長都會留意，會讓小孩多休息或是其他一些退燒的作為，而如果小孩發燒同時又有出現其他警訊，都需要提高警覺特別留意。
至於是否一發燒就要送醫評估，陳時中認為這樣的建議也有待商榷，一般發燒就是多注意，讓孩童多休息，若一段時間過去仍繼續燒，溫度往上走或出現其他症狀，那屆時可能才需要去就醫看診。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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