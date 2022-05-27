COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

兒童「發燒41度」當指標太嚴苛？陳時中：有警訊都要注意

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 15:24:08

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增94855例COVID-19確定病例，分別為94808例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增126例死亡。死亡個案連續創新高，尤其兒童死亡的案例更是引發外界關注。有醫師認為指揮中心之前公布的兒童染疫8大重症前驅症狀之中，「發燒41度」的標準太嚴苛，建議一發燒就要送醫評估。對此，指揮官陳時中解釋，發燒到41度就要特別注意，但不是說發燒38、39度就不用管，「有其他警訊都要特別注意」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心）
▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心）
陳時中解釋，兒童出現發燒症狀家長一定都會憂心，也很難去訂出一個明確的溫度，說一定要燒到這溫度才算嚴重，會特別列出「發燒41度」當作8大重症前驅症狀，是因為若出現超高燒到41度就必須要非常特別注意，但也不是指說發燒38、39度就沒關係不用管。

陳時中說明，自己也有在照顧孫子，看過很多兒童發燒狀況，以前也曾經是小孩，也有過發燒的經驗，只要出現發燒家長都會留意，會讓小孩多休息或是其他一些退燒的作為，而如果小孩發燒同時又有出現其他警訊，都需要提高警覺特別留意。

至於是否一發燒就要送醫評估，陳時中認為這樣的建議也有待商榷，一般發燒就是多注意，讓孩童多休息，若一段時間過去仍繼續燒，溫度往上走或出現其他症狀，那屆時可能才需要去就醫看診。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快篩實名制第2輪6月第2週開賣　陳時中呼籲民眾分流購買

BNT兒童疫苗已配送68萬劑　各縣市分配數量計算公式曝光

日本開放旅遊！台灣享免隔離　陳時中：預計下月放寬邊境

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀