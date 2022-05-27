NBA／大量切入和攻擊禁區　3.0勇士比上一版更加均衡

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2018-19賽季的勇士，在季後賽沒有運球直接出手的命中率為48%，場均出手44.1次，為該季聯盟最多；3-6次運球後的出手，命中率為44.9%(場均出手11.9次)。顯然，那時除了Durant之外的其他攻擊主力，仍是以無球掩護和隊友傳導之後的空檔為主，那也是勇士一直以來的標誌性打法。
本季這樣的畫面還是不少，但2021-22賽季的勇士，在季後賽沒有運球直接出手的次數已降到40.3次，命中率則提升到50.6%；3-6次運球的出手為場均13.2次，命中率升到51%；甚至7次以上運球的出手，場均也來到11.7次，命中率45.1%。他們更多的開始讓一些球員持球創造進攻機會。
這一點可以體現在接下來的這項數據，勇士在今年季後賽每一場平均切入42.5次，而在2018-19賽季，他們每一場僅切入27.5次——聯盟最少，比倒數第2的溜馬場均還少了整整10次，也是聯盟唯一季後賽切入次數比三分出手還少的球隊。
在擁有更多年輕的天賦後，勇士本季也增加了攻擊禁區的比例，本季他們的場均得分有41.6%來自於禁區得分，在2018-19賽季僅有37.1%。少數至始至終不變的是聯盟最高的助攻進球比例(本季66.9%)。此外，這個賽季勇士在季後賽以擋拆持球人作為終結的回合，場均為15.5次，在2018-19賽季則只有11.9次。
這些數據顯示的是，在Wiggins和Poole這些有持球進攻能力的球員加入之後，勇士也因應他們的打法做出了調整。而在少了Kevin Durant之後，勇士的中距離投射也減少了出手量。
在勇士1.0時期(2014-2017)——也就是Durant還沒有到來之時——這支球隊是最早開始進行現代化打法的隊伍，大量的三分出手在那個時代僅有騎士能跟上他們的水準，再加上「浪花兄弟」的威名，讓外界一直有這支球隊等同三分球的印象。
但勇士其實一直是一支很均衡的球隊，他們在進攻端在乎的與其說是三分，倒不如說是注重空間、化學效應和球的轉移。這一季就是很好的例子，教練團沒有墨守成規，而是用最適合現有陣容的方式來調整體系。
勇士還是保留了很多這支球隊的特色，包括無論質還是量都是聯盟第一的無球掩護出手，以及仍十分高效的手遞手進攻；防守端面臨菁英持球者的擋拆處理，還是相當出色。而最重要的是，他們還是擁有足夠的體型和天賦、對於比賽的熱情，以及為了團隊犧牲個人的無私理念，所有的這一切讓他們最終再度回到了總冠軍賽。2022年的西區冠軍是屬於勇士隊的。