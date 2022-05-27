國票、永豐、新光金控股東會登場　重點一次看

今（27）日包括國票金、永豐金、新光金都舉行股東會，其中永豐金宣布啟動第二個三年計畫，將聚焦數位、跨境、整合、永續等四大主軸；新光金也成立評估小組，討論合併的可能性，強調合併讓公司有機會成長，目標不限台新金，也鎖定無壽險的民營金控；國票金股利分配為現金股利每股0.65元，股票股利每股0.5元。
永豐金股東會今日通過配發0.8元現金股利、0.1元股票股利，合計配發0.9元股利，創6年以來新高。面對2022年，永豐金指出得面臨三個風險，包括疫情、通膨與氣候變遷。永豐金宣布啟動第二個三年計畫，將聚焦數位、跨境、整合、永續等四大主軸。永豐金指出，集團會持續實現永續，目標2030年前永豐金自身營運要達到碳排淨零，2050年前逐步擴展到全集團。
另外，針對新光金是否合併台新金，「金金併」議題受到關注，為此新光金獨立董事許永明今日在股東會上表示，合併是成長快速的其中一個方式，會成立評估小組討論相關可行性，目標不限台新金，也鎖定無壽險的民營金控。許永明強調，合併讓公司有機會成長，不管是對金融業或是其他行業都是，因此當然不排除合併的選項。
國票金股東會今日在大直和璞飯店召開，其中財務報告書確認國票金110年金控合併淨收益為101.6億，稅後淨利46.05億，每股EPS為1.3元。另外110年股利分配為現金股利每股0.65元，股票股利每股0.5元。股票股利部份於會中照案通過盈餘轉增資發行新股1.499億股。